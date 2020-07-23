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Что сейчас в Беларуси продается дешевле, чем обычно: бытовая техника и гаджеты
Источник материала: Tut.by
Раз в месяц мы проверяем, какая бытовая техника, электроника и другие гаджеты продаются в Беларуси по более низкой, чем обычно, цене. Посмотрели предложения крупных торговых сетей и выбрали те, за которые в сравнении с другими интернет-магазинами просят меньше денег.
«Электросила»
Акция на описанные ниже устройства действует по конец июля. Так,
Аппарат оснащается достаточно большим экраном на 10,1 дюйма (1280 на 800 точек), а также процессором Snapdragon 429, 2 Гб оперативной памяти, основной и фронтальными камерами на 5 Мп и 2 Мп, а также батарейкой на 4850 мА·ч. В общем, девайс вполне подойдет, например, для просмотра роликов на YouTube и общения с родственниками по видеосвязи.
Второй товар со скидкой —
Наконец, с выгодой отдают беспроводной пылесос
21vek.by
Онлайн-гипермаркет по 26 июля предлагает ряд товаров для дома со скидками до 40%. Для этого нужно использовать промокод SEB.
Среди них находится
Если вам сложно обойтись без кофе по утрам, может пригодиться кофеварка. Как вариант, модель
А еще продавец по 27 июля предлагает устройства для дачи по сниженным ценам по промокоду «клумба». Например,
Краткие характеристики девайса: производительность на уровне двух литров нагретой воды в минуту (жидкость нагревается сразу, в отличие от накопительных систем), наличие функций защиты от включения без воды и перегрева, а также возможность подключения крана и душевой насадки.
«5 элемент»
На специальной странице сайта продавца сказано, что ряд устройств по 10 августа продается по специальным ценам. Так, в их число входит
Микроволновка оснащается режимом разморозки, механической системой управления, несколькими функциями приготовления блюд, шестью уровнями мощности. Объем устройства — 23 литра, мощность — 800 Вт.
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Раз в месяц мы проверяем, какая бытовая техника, электроника и другие гаджеты продаются в Беларуси по более низкой, чем обычно, цене.
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