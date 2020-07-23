Что сейчас в Беларуси продается дешевле, чем обычно: бытовая техника и гаджеты

Источник материала: Tut.by

Раз в месяц мы проверяем, какая бытовая техника, электроника и другие гаджеты продаются в Беларуси по более низкой, чем обычно, цене. Посмотрели предложения крупных торговых сетей и выбрали те, за которые в сравнении с другими интернет-магазинами просят меньше денег.



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«Электросила»

Акция на описанные ниже устройства действует по конец июля. Так, планшет Lenovo TAB M10 ТВ-Х505F (32 Гб памяти) продается за 419 рублей, а в интернет-магазинах других продавцов — от 445 рублей.

Аппарат оснащается достаточно большим экраном на 10,1 дюйма (1280 на 800 точек), а также процессором Snapdragon 429, 2 Гб оперативной памяти, основной и фронтальными камерами на 5 Мп и 2 Мп, а также батарейкой на 4850 мА·ч. В общем, девайс вполне подойдет, например, для просмотра роликов на YouTube и общения с родственниками по видеосвязи.

Второй товар со скидкой — холодильник LG GA-B509MMDZ . Его продают за 1699 рублей вместо 1749 рублей у конкурента. Девайс выполнен по технологии No Frost для обоих отделений, отличается общим объемом в 384 литра, а также фирменной технологией DoorCooling+. Последняя добавляет дополнительный поток воздуха для более быстрого охлаждения продуктов.

Наконец, с выгодой отдают беспроводной пылесос Tefal TY7324WO . Его цена в «Электросиле» равняется 439 рублям, а другие магазины не предлагают его дешевле, чем за 500−540 рублей, хотя есть варианты и за 730 рублей. Аппарат может работать 25 минут от заряда батареи, весит 2,8 килограмма и оснащается контейнером для мусора на 0,4 литра. Уровень шума при этом не превышает 78 дБ.

21vek.by

Онлайн-гипермаркет по 26 июля предлагает ряд товаров для дома со скидками до 40%. Для этого нужно использовать промокод SEB.

Среди них находится мясорубка Moulinex ME 440 139 . Ее выйдет купить за 229,6 рубля вместо 280−290 рублей. Если вкратце, то этот агрегат отличается производительностью в 2,3 килограмма в минуту, несколькими дополнительными насадками в комплекте, а также мощностью в 2000 Вт.

Если вам сложно обойтись без кофе по утрам, может пригодиться кофеварка. Как вариант, модель Moulinex FG360D10 . Ее цена по акции составляет 85,8 рубля, а другие предложения стартуют с отметки в 140 рублей. Это капельная кофеварка на 1,25 литра, которая способна заваривать молотый кофе.

А еще продавец по 27 июля предлагает устройства для дачи по сниженным ценам по промокоду «клумба». Например, проточный водонагреватель Electrolux Smartfix 2.0 TS (3,5 кВт) стоит 84 рубля, в то время как большинство остальных продавцов требуют за него 100−120 рублей.

Краткие характеристики девайса: производительность на уровне двух литров нагретой воды в минуту (жидкость нагревается сразу, в отличие от накопительных систем), наличие функций защиты от включения без воды и перегрева, а также возможность подключения крана и душевой насадки.

«5 элемент»

На специальной странице сайта продавца сказано, что ряд устройств по 10 августа продается по специальным ценам. Так, в их число входит микроволновая печь Samsung MS23F301TQW . Разница в цене такая: 258 рублей в сети «5 элемента» против 300 рублей у конкурентов.

Микроволновка оснащается режимом разморозки, механической системой управления, несколькими функциями приготовления блюд, шестью уровнями мощности. Объем устройства — 23 литра, мощность — 800 Вт.