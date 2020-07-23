ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Что сейчас в Беларуси продается дешевле, чем обычно: бытовая техника и гаджеты

23.07.2020 08:02 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Раз в месяц мы проверяем, какая бытовая техника, электроника и другие гаджеты продаются в Беларуси по более низкой, чем обычно, цене. Посмотрели предложения крупных торговых сетей и выбрали те, за которые в сравнении с другими интернет-магазинами просят меньше денег.


Изображение использовано в качестве иллюстрации

«Электросила»

Акция на описанные ниже устройства действует по конец июля. Так, планшет Lenovo TAB M10 ТВ-Х505F (32 Гб памяти) продается за 419 рублей, а в интернет-магазинах других продавцов — от 445 рублей.

Аппарат оснащается достаточно большим экраном на 10,1 дюйма (1280 на 800 точек), а также процессором Snapdragon 429, 2 Гб оперативной памяти, основной и фронтальными камерами на 5 Мп и 2 Мп, а также батарейкой на 4850 мА·ч. В общем, девайс вполне подойдет, например, для просмотра роликов на YouTube и общения с родственниками по видеосвязи.

Второй товар со скидкой — холодильник LG GA-B509MMDZ. Его продают за 1699 рублей вместо 1749 рублей у конкурента. Девайс выполнен по технологии No Frost для обоих отделений, отличается общим объемом в 384 литра, а также фирменной технологией DoorCooling+. Последняя добавляет дополнительный поток воздуха для более быстрого охлаждения продуктов.

Наконец, с выгодой отдают беспроводной пылесос Tefal TY7324WO. Его цена в «Электросиле» равняется 439 рублям, а другие магазины не предлагают его дешевле, чем за 500−540 рублей, хотя есть варианты и за 730 рублей. Аппарат может работать 25 минут от заряда батареи, весит 2,8 килограмма и оснащается контейнером для мусора на 0,4 литра. Уровень шума при этом не превышает 78 дБ.

21vek.by

Онлайн-гипермаркет по 26 июля предлагает ряд товаров для дома со скидками до 40%. Для этого нужно использовать промокод SEB.

Среди них находится мясорубка Moulinex ME 440 139. Ее выйдет купить за 229,6 рубля вместо 280−290 рублей. Если вкратце, то этот агрегат отличается производительностью в 2,3 килограмма в минуту, несколькими дополнительными насадками в комплекте, а также мощностью в 2000 Вт.

Если вам сложно обойтись без кофе по утрам, может пригодиться кофеварка. Как вариант, модель Moulinex FG360D10. Ее цена по акции составляет 85,8 рубля, а другие предложения стартуют с отметки в 140 рублей. Это капельная кофеварка на 1,25 литра, которая способна заваривать молотый кофе.

А еще продавец по 27 июля предлагает устройства для дачи по сниженным ценам по промокоду «клумба». Например, проточный водонагреватель Electrolux Smartfix 2.0 TS (3,5 кВт) стоит 84 рубля, в то время как большинство остальных продавцов требуют за него 100−120 рублей.

Краткие характеристики девайса: производительность на уровне двух литров нагретой воды в минуту (жидкость нагревается сразу, в отличие от накопительных систем), наличие функций защиты от включения без воды и перегрева, а также возможность подключения крана и душевой насадки.

«5 элемент»

На специальной странице сайта продавца сказано, что ряд устройств по 10 августа продается по специальным ценам. Так, в их число входит микроволновая печь Samsung MS23F301TQW. Разница в цене такая: 258 рублей в сети «5 элемента» против 300 рублей у конкурентов.

Микроволновка оснащается режимом разморозки, механической системой управления, несколькими функциями приготовления блюд, шестью уровнями мощности. Объем устройства — 23 литра, мощность — 800 Вт.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Раз в месяц мы проверяем, какая бытовая техника, электроника и другие гаджеты продаются в Беларуси по более низкой, чем обычно, цене.
 
Новости дня
Новости разные
 
Почем сейчас ягоды на Смоленском рынке в Витебске
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

22.07.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Клiч Радзiмы
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
23.07.2020
Mir24.TV Belarus
Слуцк Город

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика