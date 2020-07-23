Почем сейчас ягоды на Смоленском рынке в Витебске

Источник материала: Tut.by

Какие сезонные ягоды и по каким ценам продают сейчас в Витебске на Смоленском рынке, узнали «Витьбичи».



Фото: Александра Квиткевич, TUT.BY

Черника: пол-литровая банка — по 2,5 рубля, литровая — по 5 рублей, трехлитровое ведро — по 15 рублей.

Голубика — литр за 8−9 рублей.

Садовая и лесная малина: от 3 до 5 рублей за литр.

Вишня: от 3 до 5 рублей за литр.

Земляника: 8−9 рублей литр.

Смоленский рынок покупает ягоды и плодоовощную продукцию у людей, а затем продает в магазинах по ценам ниже, чем у бабушек на базаре.

— Чернику, принятую у населения по 3,5 рубля за килограмм, реализуем по 4 рубля 96 копеек за килограмм. Вишню закупаем по 2,5 рубля, продаем по 3 рубля. Лисички закупаем по 4−5 рублей и продаем по 6 рублей 5 копеек. Изучаем покупательский спрос. Исходя из него, формируем цены. Многие сборщики ягод, фермеры предпочитают сдавать нам свою продукцию оптом. В этом сезоне мы заготовили полтонны черники, две тонны вишни, полтонны лисичек, начинаем прием смородины, — сообщила директор рынка Лариса Улютенко.