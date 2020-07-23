Суд по делу Михаила Ефремова начнется 29 июля

Источник материала: ОНТ

Первое заседание суда по делу о смертельном ДТП с участием российского артиста Михаила Ефремова назначен на 29 июля. Об этом сообщает ТАСС.

Первое слушание по делу пройдет в 11 утра 29 июля, в закрытом режиме. Актеру будет предъявлено обвинение в нарушении правил дорожного движения, повлекшем оп неосторожности смерть человека, совершенное в состоянии алкогольного опьянения. Ему грозит до 12 лет колонии.

Напомним, смертельное ДТП с участием актера произошло 8 июня 2020 года, когда автомобиль под управлением Ефремова вылетел на встречную полосу в центре Москвы и врезался в грузовик. Водитель грузовика был доставлен в НИИ скорой помощи имени Н. В. Склифосовского, однако утром он скончался. Сам Ефремов был задержан на месте происшествия. Последовавшее за этим медицинское освидетельствование подтвердило, что в момент ДТП он находился в состоянии алкогольного и наркотического опьянения.

Фото: Сергей Фадеичев / ТАСС

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