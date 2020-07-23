﻿ Суд по делу Михаила Ефремова начнется 29 июля. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Суд по делу Михаила Ефремова начнется 29 июля

23.07.2020 08:48 — Разное | ОНТ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: ОНТ

Суд по делу Михаила Ефремова начнется 29 июля

Первое заседание суда по делу о смертельном ДТП с участием российского артиста Михаила Ефремова назначен на 29 июля. Об этом сообщает ТАСС.

Первое слушание по делу пройдет в 11 утра 29 июля, в закрытом режиме. Актеру будет предъявлено обвинение в нарушении правил дорожного движения, повлекшем оп неосторожности смерть человека, совершенное в состоянии алкогольного опьянения. Ему грозит до 12 лет колонии.

Напомним, смертельное ДТП с участием актера произошло 8 июня 2020 года, когда автомобиль под управлением Ефремова вылетел на встречную полосу в центре Москвы и врезался в грузовик. Водитель грузовика был доставлен в НИИ скорой помощи имени Н. В. Склифосовского, однако утром он скончался. Сам Ефремов был задержан на месте происшествия. Последовавшее за этим медицинское освидетельствование подтвердило, что в момент ДТП он находился в состоянии алкогольного и наркотического опьянения.

Фото: Сергей Фадеичев / ТАСС

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Первое заседание суда по делу о смертельном ДТП с участием российского артиста Михаила Ефремова назначен на 29 июля. Об этом сообщает ТАСС. Первое слушание по делу...
 
Новости дня
Новости разные
 
Мужчина упал в лифтовую шахту в гостинице Орши
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

22.07.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Клiч Радзiмы
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
23.07.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Новости Волковыска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика