Мужчина упал в лифтовую шахту в гостинице Орши

Источник материала: ОНТ

В гостинице «Орша» мужчина упал в шахту лифта, сообщили в Витебском областном управлении МЧС.

ЧП произошло 22 июля в гостинице Орши на улице Мира, 11. Сотрудники МЧС получили информацию об упавшем в шахту лифта мужчине 1965 года рождения в 19:18. Спасатели помогли пострадавшему выбраться из шахты.

Мужчину доставили на скорой помощи в больницу.

ФОТО: БЕЛТА

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