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Мужчина упал в лифтовую шахту в гостинице Орши

23.07.2020 08:44 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Мужчина упал в лифтовую шахту в гостинице Орши

В гостинице «Орша» мужчина упал в шахту лифта, сообщили в Витебском областном управлении МЧС.

ЧП произошло 22 июля в гостинице Орши на улице Мира, 11. Сотрудники МЧС получили информацию об упавшем в шахту лифта мужчине 1965 года рождения в 19:18. Спасатели помогли пострадавшему выбраться из шахты.  

Мужчину доставили на скорой помощи в больницу.

ФОТО: БЕЛТА

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Теги: Витебск
 
 
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В гостинице «Орша» мужчина упал в шахту лифта, сообщили в Витебском областном управлении МЧС. ЧП произошло 22 июля в гостинице Орши на улице Мира, 11. Сотрудники МЧС...
 
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