ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Лебедько: Лукашенко боится отдавать президентство даже своему сыну

23.07.2020 09:40 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

По словам политика, сейчас в Беларуси фактически не действует треть статей Основного закона, многие "завязаны на волюнтаристских решениях Лукашенко".



Президент Беларуси Александр Лукашенко намерен провести конституционную реформу, чтобы колоссальные полномочия, которыми он обладает, не достались его старшему сыну Виктору. 

Такое мнение «Обозревателю» высказал белорусский оппозиционный политик Анатолий Лебедько. 

"Лукашенко задумывается над ситуацией, когда он не президент. Например, президент – его старший сын. Когда он представляет, что полномочия, ничем не контролируемые, оказываются в чьих-то руках, даже родственных, ему становится страшно", – заявил оппозиционер. 

По его словам, в настоящее время в Беларуси фактически не действует треть статей Основного закона, многие "завязаны на волюнтаристских решениях Лукашенко". Как прогнозирует Лебедько, сразу же после очередных президентских выборов, которые пройдут в стране 9 августа, Лукашенко начнет активно продвигать конституционную реформу, для которой у него есть два основания. 


Первое – надо будет что-то продавать в обмен на то, что он назначит себя президентом, в частности, делиться полномочиями с другими ветвями власти. Второе – минимизировать риски, связанные с приходом к власти нового лица и его фактически неограниченными полномочиями. 

Виктор Лукашенко 1975 года рождения сейчас занимает пост помощника президента Беларуси по национальной безопасности и члена Совета безопасности страны. Он первый вице-президент Национального олимпийского комитета Республики Беларусь. Женат, у него 4 детей.
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
По словам политика, сейчас в Беларуси фактически не действует треть статей Основного закона, многие "завязаны на волюнтаристских решениях Лукашенко".
 
Новости дня
Новости разные
 
Суд по делу Михаила Ефремова начнется 29 июля
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

22.07.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Клiч Радзiмы
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
23.07.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Новости Волковыска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика