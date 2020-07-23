Студент из России пытался провезти марихуану через белорусско-польскую границу

Источник материала: ОНТ

Российский студент был задержан на белорусско-польской границе, после попытки провезти через нее спрятанную в кармане жилетки марихуану. Об этом сообщили в Брестской таможне.

Инцидент одного из вузов Москвы возвращался рейсовым автобусом из Австрии, где он проходил обучение по программе студенческого обмена. Автобус остановился в пункте пропуска «Брест», где во время досмотра служебная собака внезапно среагировала на наркотики. В итоге, наркотик нашли в кармане лежавшей в чемодане жилетки. Кроме того, среди личных вещей были обнаружены гриндер для измельчения, портативные весы с частицами вещества, а также специальная бумага для самокруток. Общий весь вещества в обнаруженном свертке составил более 3,5 г.

Теперь студенту грозит уголовная ответственность по ч.1 ст. 328-1 Уголовного кодекса (незаконное перемещение через границу наркотических средств), по которой он может получить от трех до восьми лет лишения свободы со штрафом или без.

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