В Kia рассказали об особенностях работы системы Terrain Mode на новом Sorento

Источник материала: Tut.by

О четвертом поколении кроссовера Kia Sorento, который окончательно рассекретили в марте , было известно практически все. Тем не менее, корейцы с завидным упорством продолжают раскрывать новые подробности о машине — на этот раз в Kia рассказали об особенностях системы выбора режимов внедорожного движения Terrain Mode.





Управление системой, доступной для Sorento с полным приводом, осуществляется через отдельный вращающийся контроллер на центральном тоннеле, который расположился рядом с селектором трансмиссии. В зависимости от выбранного режима работы, система автоматически подстраивает характеристику крутящего момента двигателя, его распределение между колесами, изменяет настройки системы стабилизации, а также адаптирует алгоритм переключения передач. Причем предусмотрены отдельные наборы настроек как для 8-ступенчатого «робота» с двумя сцеплениями, который будет устанавливаться на версии с 202-сильным дизелем 2.2, так и для гидромеханического 6-ступенчатого «автомата», которым будут оснащаться версии с 230-сильной гибридной установкой.

Terrain Mode позволит водителю переключаться между тремя программами — Mud («Грязь»), Snow («Снег») и Sand («Песок»). Так, в режиме «Snow» крутящий момент несколько ограничивается, а его перераспределение между колесами происходит наиболее равномерно и плавно, переключения передач происходят чаще, а обороты двигателя поддерживаются на низком уровне, чтобы предотвратить пробуксовку и проскальзывание колес. В «грязевом» режиме алгоритм переключения передач действует с небольшими задержками (при более высоких оборотах двигателя), но распределение момента все равно происходит максимально плавно. Система контроля тяги использует более интенсивные подтормаживания колес для предотвращения пробуксовок. Режим Sand позволяет снизить риск «закопаться» в песке за счет поддержания высокой отдачи крутящего момента, переключения передач «вверх» на более высоких оборотах двигателя, а система контроля тяги более интенсивно подтормаживает каждое из колес по отдельности.





Также в Kia подтвердили сроки выхода нового Sorento на рынок ТС — продажи начнутся во второй половине текущего года.