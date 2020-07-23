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Пожар произошел в торговом центре Бреста
Источник материала: ОНТ
В Бресте в торговом центре произошло возгорание. Пострадавших нет,
Пожар начался около 07:45 22 июля в двухэтажном здании торгового центра. Огонь повредил бытовой воздушный компрессор в вентиляционной камере. Причина возгорания устанавливается.
Всего за минувшие сутки в Брестской области произошло четыре пожара – в Бресте, Ивацевичском, Лунинецком и Столинском районах. В одном из пожаров пострадал человек. Сегодня около 02:25 возле агрогородка Ольшаны загорелся деревянный строительный вагончик. Охранник, пытавшийся самостоятельно потушить пламя, получил ожоги. Мужчина госпитализирован в больницу.
ФОТО: БЕЛТА
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В Бресте в торговом центре произошло возгорание. Пострадавших нет, сообщили в областном управлении МЧС. Пожар начался около 07:45 22 июля в двухэтажном здании...
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