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Лукашенко встретился с доверенными лицами перед выборами президента Беларуси

23.07.2020 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Президент Беларуси Александр Лукашенко встретился со своими доверенными лицами, которые представляют его на выборах главы государства и ведут агитацию, сообщает «МИР 24».

Отмечается, что список доверенных лиц действующего белорусского лидера утвердили только с третьего раза, рассказал Александр Лукашенко. Биографии кандидатов тщательно изучали. Само совещание провели только после того, как представители президента и кандидата по много раз встретились с избирателями и узнали, какие вопросы больше всего волнуют белорусов.

«Естественно, что нам надо будет пройти непростой этот период. Он дорогого будет стоить, эти две-три недели, оставшиеся до выборов. При этом я прошу иметь в виду, и это людям надо доводить, что выборами жизнь наша не заканчивается и проблемы, которые у нас есть, и они будут. То ли еще будет после выборов», – отметил Лукашенко.

Напомним, президентские выборы пройдут в Беларуси 9 августа 2020 года.



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По словам действующего главы государства, список доверенных лиц утвердили только с третьего раза.
 
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