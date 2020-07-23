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Госдепартамент заявил о невозможности прогресса в отношениях России и США
23.07.2020 10:24 — Разное | Ежедневник
Источник материала: Ежедневник
фото: rossaprimavera.ru
Такое мнение накануне озвучил первый заместитель госсекретаря США Стивен Бигэн.
«Недавние шаги, которые мы предприняли в отношении России — это просто часть нашего противодействия, направленная против давней модели поведения РФ, сделавшей для нас практически невозможным достижение прогресса в отношениях с россиянами каким бы то ни было образом»,— цитирует
Ранее замминистра иностранных дел России Сергей Рябков заявил, что кризис двусторонних отношений связан с нежеланием США признать в РФ мощное независимое государство. По его словам, Россия не видит признаков политической воли США для нормализации двусторонних отношений.
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Такое мнение накануне озвучил первый заместитель госсекретаря США Стивен Бигэн.
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