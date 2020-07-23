|
На прямой линии с сенаторами. В Дзержинске звонки будет принимать Татьяна Рунец, в Гродно – Виктор Лискович
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Сенаторы продолжают работу с обращениями граждан, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Представители Совета Республики открыты для диалога с белорусами, вопросы которых заслуживают внимания.
Также личный приём проведёт председатель Постоянной комиссии по образованию, науке, культуре и социальному развитию Виктор Лискович. Он состоится в офисе «Белой Руси» в Гродно. Обратиться со своими проблемами можно с 14 до 16 часов.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
На прямой линии с сенаторами. В Дзержинске звонки будет принимать Татьяна Рунец, в Гродно – Виктор Лискович
Новости Беларуси. Сенаторы продолжают работу с обращениями граждан, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Представители Совета Республики открыты для...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)