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Китай отправил свой первый космический аппарат на Марс

23.07.2020 10:12 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

23 июля Китай отправил свой первый космический аппарат на Марс. Ожидается, что зонд "Тяньвэнь-1" достигнет Красной планеты в феврале следующего года.

А через два месяца запланирована высадка марсохода, который будет заниматься исследованием и искать воду, передает "Еврорадио".
 
 
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23 июля Китай отправил свой первый космический аппарат на Марс. Ожидается, что зонд "Тяньвэнь-1" достигнет Красной планеты в феврале следующего года.
 
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