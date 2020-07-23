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Китай отправил свой первый космический аппарат на Марс
Источник материала: Партизан
23 июля Китай отправил свой первый космический аппарат на Марс. Ожидается, что зонд "Тяньвэнь-1" достигнет Красной планеты в феврале следующего года.
А через два месяца запланирована высадка марсохода, который будет заниматься исследованием и искать воду, передает
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23 июля Китай отправил свой первый космический аппарат на Марс. Ожидается, что зонд "Тяньвэнь-1" достигнет Красной планеты в феврале следующего года.
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