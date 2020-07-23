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Когда и на каких улицах Слуцка временно будет отсутствовать электричество
23.07.2020 — Разное | Слуцк Город
Источник материала: Слуцк Город
В связи с капитальным ремонтом и ремонтными работами на воздушной линии электропередачи 0,38кВ будет отключено электроснабжение на некоторых улицах Слуцка.
27 июля с 8.00 до 17.00 по адресам:
- ул. П.Маглыша №1-33;
- ул. Кольцевая №1-55 (нечётные);
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В связи с капитальным ремонтом и ремонтными работами на воздушной линии электропередачи 0,38кВ будет отключено электроснабжение на некоторых улицах Слуцка.
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