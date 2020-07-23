Когда и на каких улицах Слуцка временно будет отсутствовать электричество

Источник материала: Слуцк Город





В связи с капитальным ремонтом и ремонтными работами на воздушной линии электропередачи 0,38кВ будет отключено электроснабжение на некоторых улицах Слуцка.

27 июля с 8.00 до 17.00 по адресам:

- ул. П.Маглыша №1-33;

- ул. К.Прокопчика №25-29 (нечётные), 30-48, 50-62 (чётные);

- ул. К.Чёрного № 1-7;

- ул. Базарная №12, 14;

- 1-й пер. Колхозный №2-7, 9-15 (нечётные);

- пер. Мельничный №3, 5.



с 28 июля по 31 июля с 8.00 до 17.00 по адресам:

- ул. Кольцевая №1-55 (нечётные);