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Сбивший в Гомеле у аэропорта велосипедистов пьяный водитель уже был судим за похожее ДТП
Источник материала: Tut.by
Насмерть сбивший в Гомеле в минувшие выходные велосипедистку житель Добруша 11 лет назад уже попадал в ДТП — тогда под его колесами тоже оказался подросток,
Напомним, вечером 18 июля 45-летний водитель ВАЗ ехал по трассе Гомель — аэропорт со стороны областного центра и
Как позже выяснилось, мужчина был пьян. Он выпил на заправочной станции, после чего сел за руль и направился домой. В пути он нарушал правила обгона, двигался со скоростью, превышавшей разрешенную.
Также известно, что в 2009 году мужчина пьяный сел за руль и сбил подростка, тот потом долго лечился.
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Насмерть сбивший в Гомеле в минувшие выходные велосипедистку житель Добруша 11 лет назад уже попадал в похожую ситуацию - тогда под его колесами оказался подросток,...
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