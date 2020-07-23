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Сбивший в Гомеле у аэропорта велосипедистов пьяный водитель уже был судим за похожее ДТП

23.07.2020 10:27 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Насмерть сбивший в Гомеле в минувшие выходные велосипедистку житель Добруша 11 лет назад уже попадал в ДТП — тогда под его колесами тоже оказался подросток, рассказали в прокуратуре области.


Напомним, вечером 18 июля 45-летний водитель ВАЗ ехал по трассе Гомель — аэропорт со стороны областного центра и сбил двух несовершеннолетних велосипедистов, которые двигались в попутном направлении. В результате наезда парня отбросило в правый по ходу движения кювет, а девушку на проезжую часть дороги, где на нее наехал двигавшийся сзади Alfa Romeo. От полученных телесных повреждений 16-летняя девушка умерла на месте происшествия, а 16-летнего парня с различными травмами госпитализировали.


Как позже выяснилось, мужчина был пьян. Он выпил на заправочной станции, после чего сел за руль и направился домой. В пути он нарушал правила обгона, двигался со скоростью, превышавшей разрешенную.

Также известно, что в 2009 году мужчина пьяный сел за руль и сбил подростка, тот потом долго лечился.

 
Теги: Гомель
 
 
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Насмерть сбивший в Гомеле в минувшие выходные велосипедистку житель Добруша 11 лет назад уже попадал в похожую ситуацию - тогда под его колесами оказался подросток,...
 
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