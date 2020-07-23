ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

На открытие “Санты” пришло огромное количество людей

23.07.2020 — Разное | Горецкий вестник  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Горецкий вестник


Крупная национальная сеть магазинов различных форматов открыла в Горках первый супермаркет «Санта»

Грандиозное, праздничное, масштабное открытие первого в нашем городе магазина сети «Санта» прошло сегодня по улице Вокзальной 29Б. Супермаркета такого масштаба и возможностей еще не было в нашей местности. Жители не только близлежащих микрорайонов поспешили к назначенному времени к новому супермаркету, который за короткое время возвели рядом с микрорайоном Олимпийский, Ледовой ареной, многочисленными многоэтажками, и открытие которого все ждали с нетерпением.

На открытие “Санты” пришло огромное количество людей

На открытие “Санты” пришло огромное количество людей

Праздник под открытым небом возле входа собрал большое количество участников. Ведущий организованного мероприятия дал вводную по новому торговому объекту, обратил внимание на меры безопасности в связи с известной эпидситуацией, объявил конкурс и призы для победителей, рассказал о сюрпризе с бесплатным мороженным. Украсили и оживили праздник огромные ростовые куклы. Чудесный полярный медведь и панда вызвали массу положительных эмоций у детворы, улыбки у взрослых. Все спешили сделать памятные фото на фоне таких красавцев. Детям также дарили воздушные шары и игры от аниматоров.

На открытие “Санты” пришло огромное количество людей
На открытие “Санты” пришло огромное количество людей
На открытие “Санты” пришло огромное количество людей
На открытие “Санты” пришло огромное количество людей
На открытие “Санты” пришло огромное количество людей
На открытие “Санты” пришло огромное количество людей
На открытие “Санты” пришло огромное количество людей
На открытие “Санты” пришло огромное количество людей

Ровно в назначенное время ведущий вместе с посетителями включили обратный отсчет, и после этого двери магазина широко распахнулись. Правда, желающих посетить магазин в день открытия было так много, что пришлось ограничивать количество человек на входе, чтобы в торговом зале люди могли соблюдать рекомендованную дистанцию.

На открытие “Санты” пришло огромное количество людей
На открытие “Санты” пришло огромное количество людей
На открытие “Санты” пришло огромное количество людей
На открытие “Санты” пришло огромное количество людей
На открытие “Санты” пришло огромное количество людей
На открытие “Санты” пришло огромное количество людей
На открытие “Санты” пришло огромное количество людей
На открытие “Санты” пришло огромное количество людей
На открытие “Санты” пришло огромное количество людей
На открытие “Санты” пришло огромное количество людей

Сразу на входе всех ждали свежие фрукты и овощи по привлекательным ценам и широкие стеллажи с огромным количеством разной выпечки собственного производства, такой аппетитной, румяной, пышной. Здесь же можно было продегустировать предлагаемую фирменную продукцию. Любители пиццы выстроились в очередь за этими блюдами по оригинальным итальянским рецептам — 10 видов. Любителям азиатской кухни предлагался большой выбор роллов со свежей рыбой и морепродуктами, здесь же салаты на любой вкус. Рядом на витринах нового магазина выложен широкий ассортимент мяса, мясных и куриных полуфабрикатов собственного производства по фирменным рецептам.

На открытие “Санты” пришло огромное количество людей
На открытие “Санты” пришло огромное количество людей
На открытие “Санты” пришло огромное количество людей
На открытие “Санты” пришло огромное количество людей
На открытие “Санты” пришло огромное количество людей
На открытие “Санты” пришло огромное количество людей
На открытие “Санты” пришло огромное количество людей

Приятно было видеть большой выбор рыбы и сыров по доступным ценам. Именно этих продуктов не хватало нашему городу.

Еще одно отличие — богатый ассортимент продукции «Санта Бремор» и «Савушкин продукт».

На открытие “Санты” пришло огромное количество людей
На открытие “Санты” пришло огромное количество людей
На открытие “Санты” пришло огромное количество людей
На открытие “Санты” пришло огромное количество людей
На открытие “Санты” пришло огромное количество людей
На открытие “Санты” пришло огромное количество людей
На открытие “Санты” пришло огромное количество людей
На открытие “Санты” пришло огромное количество людей
На открытие “Санты” пришло огромное количество людей
На открытие “Санты” пришло огромное количество людей
На открытие “Санты” пришло огромное количество людей
На открытие “Санты” пришло огромное количество людей

Подробнее о новом объекте известной брестской сети «Санта» в нашем городе читайте в субботнем номере газеты «Горецкий вестник».

Галина КОЖЕВНИКОВА
Фото Михаила ЛЕВЦОВА


 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Крупная национальная сеть магазинов различных форматов открыла в Горках первый супермаркет «Санта» Грандиозное, праздничное, масштабное открытие первого в нашем...
 
Новости дня
Новости разные
 
Когда и на каких улицах Слуцка временно будет отсутствовать электричество
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

22.07.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Клiч Радзiмы
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
23.07.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Новости Волковыска
Вороновская газета
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика