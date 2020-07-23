На открытие “Санты” пришло огромное количество людей

Источник материала: Горецкий вестник

Крупная национальная сеть магазинов различных форматов открыла в Горках первый супермаркет «Санта»

Грандиозное, праздничное, масштабное открытие первого в нашем городе магазина сети «Санта» прошло сегодня по улице Вокзальной 29Б. Супермаркета такого масштаба и возможностей еще не было в нашей местности. Жители не только близлежащих микрорайонов поспешили к назначенному времени к новому супермаркету, который за короткое время возвели рядом с микрорайоном Олимпийский, Ледовой ареной, многочисленными многоэтажками, и открытие которого все ждали с нетерпением.











Праздник под открытым небом возле входа собрал большое количество участников. Ведущий организованного мероприятия дал вводную по новому торговому объекту, обратил внимание на меры безопасности в связи с известной эпидситуацией, объявил конкурс и призы для победителей, рассказал о сюрпризе с бесплатным мороженным. Украсили и оживили праздник огромные ростовые куклы. Чудесный полярный медведь и панда вызвали массу положительных эмоций у детворы, улыбки у взрослых. Все спешили сделать памятные фото на фоне таких красавцев. Детям также дарили воздушные шары и игры от аниматоров.

































Ровно в назначенное время ведущий вместе с посетителями включили обратный отсчет, и после этого двери магазина широко распахнулись. Правда, желающих посетить магазин в день открытия было так много, что пришлось ограничивать количество человек на входе, чтобы в торговом зале люди могли соблюдать рекомендованную дистанцию.









































Сразу на входе всех ждали свежие фрукты и овощи по привлекательным ценам и широкие стеллажи с огромным количеством разной выпечки собственного производства, такой аппетитной, румяной, пышной. Здесь же можно было продегустировать предлагаемую фирменную продукцию. Любители пиццы выстроились в очередь за этими блюдами по оригинальным итальянским рецептам — 10 видов. Любителям азиатской кухни предлагался большой выбор роллов со свежей рыбой и морепродуктами, здесь же салаты на любой вкус. Рядом на витринах нового магазина выложен широкий ассортимент мяса, мясных и куриных полуфабрикатов собственного производства по фирменным рецептам.





























Приятно было видеть большой выбор рыбы и сыров по доступным ценам. Именно этих продуктов не хватало нашему городу.

Еще одно отличие — богатый ассортимент продукции «Санта Бремор» и «Савушкин продукт».

















































Подробнее о новом объекте известной брестской сети «Санта» в нашем городе читайте в субботнем номере газеты «Горецкий вестник».

Галина КОЖЕВНИКОВА

Фото Михаила ЛЕВЦОВА