Кинотеатр «Москва» могут снести? Спросили архитекторов, что это за новости

Источник материала: Tut.by

Минский депутат недавно высказался о возможной судьбе кинотеатра «Москва». С его слов, помимо планов по реконструкции, есть предложение снести здание и привлечь инвестиции в новое строительство. Мы спросили у архитекторов, которые имеют отношение к «Москве», что они думают об этих словах.





Откуда взялась информация о сносе

Депутат городского Совета Владимир Хейфец высказался во время недавней прямой линии, что для благоустройства центра города нужно решить будущее кинотеатра «Москва», это процитировало агентство «Минск-Новости» .

— Обидно наблюдать невостребованное здание в самом сердце столицы. Парк Победы благоустроен, Немига тоже. Но небольшой участок между ними требует внимания местной власти. В особенности кинотеатр «Москва», который, не спорю, был когда-то очень популярен. Но теперь времена изменились, и востребованы совсем иные форматы: сегодня зрителям нужны современные многозальные кинотеатры, оснащенные кафе и точками продажи напитков и попкорна, — сказал Хейфец.

Сейчас существует несколько вариантов возможного развития событий. Есть предложение снести здание и привлечь инвестиции в новое строительство, пишет издание. Альтернативный вариант — дать кинотеатру вторую жизнь, полностью реконструировав его в соответствии с веяниями времени.





— Так или иначе, но с решением затягивать нельзя, — считает Владимир Хейфец. — Здесь проходят все городские мероприятия, концерты, самые значимые события, со временем рядом появится еще одна станция метро, значит, трафик увеличится, и власть должна заранее подумать о создании новых объектов инфраструктуры для привлечения горожан и гостей столицы, а также о реконструкции старых объектов.

Отметим, что Владимир Хейфец не только депутат, но и крупный бизнесмен , руководитель многофункционального комплекса Galleria Minsk, который находится в двух шагах от «Москвы».

TUT.BY пока не удалось получить более подробных комментариев депутата, он предложил обсудить эту тему позже.

Здание кинотеатра сейчас находится в хозяйственном ведении Минского киновидеопроката, там говорят, что тоже не в курсе разговоров о сносе объекта.

А какие вообще были последние новости по «Москве»?

Чуть больше полугода назад громко обсуждались планы по реконструкции кинотеатра.

Напомним, «Москву» строили по индивидуальному проекту белорусских архитекторов Виктора Крамаренко, Владимира Щербины, Михаила Виноградова. Открыли в сентябре 1980 года, здание — яркий пример архитектуры позднего модернизма.

В декабре 2019-го опубликовали предварительное проектное решение по реконструкции. Фасад предложили сильно изменить , а внутри добавить залы. Причем один из авторов нового проекта — тот самый Виктор Крамаренко. Он пояснял, что «рубашка» из металла из стекла будет поддерживать существующее здание. Дело в том, что конструкции кинотеатра важно усилить, это показало обследование специалистов.



Такой проект рассматривал и одобрил архитектурный совет. Изображение: с сайта «Минск-Новости»

На архитектурном совете идею поддержали. Но соавторы Виктора Крамаренко по оригинальному зданию высказались резко против, как и несколько других архитекторов и урбанистов. Была даже петиция против такой категоричной реконструкции, за несколько дней она набрала больше 1700 подписей.

Знают ли что-то о сносе авторы нового проекта?

Один из авторов оригинального здания Виктор Крамаренко удивился, когда мы привели слова депутата о сносе.

— Я категорически против, это кощунство. Да, когда конструкторы анализировали объект, то в Белгоспроекте оговаривался и такой вариант, что определенную часть здания надо будет разбирать и собирать по новой при реконструкции. Это нормальный процесс. Но будет ненормально, если мы нашу историю будем разрушать до основания.

Виктор Крамаренко считает, что здание заслуживает быть историко-культурной ценностью.

— Да, оно пока не имеет этого статуса официально, но вот-вот уже достигнет возраста, когда его уже можно будет придавать.

Архитектор говорит, что сам против того, чтобы кардинально изменять фасад «Москвы».

— Я, как и мои коллеги Щербина и Виноградов, выступаю за то, чтобы оставить его в том виде, который есть. В архитектуре делаются проработки, порой даже самые кардинальные, но это позволяет выбрать оптимальный путь, — рассказывает Виктор Крамаренко.





По словам Крамаренко, «есть приемы, которые позволяют усилить конструкции, существенно не меняя образ — и нужно идти только этим путем».

— Прорабатывался вариант, чтобы сделать то же самое, что в натуре, только слева и справа в крылья здания внедрить дополнительные маленькие залы. Я выступаю за него. Плюс нужно провести реконструкцию Театра-студии киноактера, который находится в здании, чтобы улучшить жизнь артистов. Но пристройку можно сделать с обратной стороны фасада, со стороны парковки, — такая реконструкция уже не будет критичной.

Второй архитектор проекта реконструкции кинотеатра Валерий Куцко, ему также неизвестно, почему возникли слова про снос. Но он допускает, что такой вариант может быть выгоднее для города, чем реконструкция.

— Тема с кинотеатром «Москва» обсуждается уже лет шесть, если не больше. У городских властей, очевидно, появляются инвесторы. Связываться с реконструкцией, которая с коммерческой точки зрения не выгодна, те не хотят. Но в этой ситуации я понимаю и авторов, которые болезненно относятся к радикальной переделке здания, и жителей, которые привыкли к его облику.

Валерий Куцко назвал еще несколько чувствительных моментов, которые делают ситуацию с кинотеатром непростой.

— Он проектировался как двухзальный, а потом кому-то в голову пришла мысль разместить в малом зале Театр-студию киноактера. Поскольку театр нуждался в дополнительных помещениях, их разместили под стилобатом, но все равно не хватало. Поэтому были достроены складские помещения и размещены над городским коллектором, чего категорически нельзя было делать. А когда возникла необходимость реконструкции, оказалось, что Театр-студия хочет увеличить площади. Сначала был вариант вынести коллектор на другую сторону проспекта, но потом от этой идеи отказались — очень дорого. Если оставлять театр в этом комплексе и делать реконструкцию, то неминуемо будет искажаться облик здания. Если просто делать многозальный кинотеатр, тогда еще можно сохранить существующий фасад.

Cнос знакового здания — не так уж и нереально для Минска

Пока слова о самой возможности сноса знакового архитектурного объекта кажутся не очень реалистичными. Однако примеров того, как легко современный Минск лишается своей уникальной архитектуры ради инвестпроектов, хватает — возьмем хотя бы последнее десятилетие

Больше нет павильона «БелЭкспо» (ВДНХ), его снесли весной 2017 года. Это здание не было историко-культурной ценностью, но архитекторы называли его «самобытным примером белорусской архитектуры 1960-х годов». На обширном участке, который выделен по указу президента, строят многофункциональный комплекс — компания Kopaonik Property Investment из ОАЭ.



ВДНХ. Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

Примером советской архитектуры можно считать и автовокзал «Московский»: его сдали в эксплуатацию в 1999-м году, но спроектировали еще в 1980-х. За проектирование и строительство здания архитекторы получили госпремию Республики Беларусь.

Но в 2014-м «Московский» снесли ради здания «Газпрома».



Фото: Александр Лычавко

За два года до этого тогдашний мэр Минска Николай Ладутько указывал на то, что вокзал — не памятник архитектуры: «Поэтому говорить о том, что снос „Московского“ станет для города большой потерей, нельзя». Высотка «Газпром-Центра» на месте здания, которое оплакивали многие минчане, не появилась до сих пор.