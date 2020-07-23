У кого из кандидатов больше всего денег в избирательном фонде. Одной картинкой

Источник материала: Myfin

Фото: Myfin.by

По законодательству размер избирательного фонда не может превышать 9 тыс. базовых величин (243 тыс. рублей). Он формируется как из пожертвований юридических и физических лиц, так и из собственных средств кандидата. Сумма пожертвований также ограничена: юрлица могут вносить не более 50 базовых величин, граждане – в пределах 20.

Инфографика: Myfin.by

На старте избирательной кампании самая большая сумма в избирательном фонде была у Виктора Бабарико – 155 083 рубля. Однако уже 17 июня, за день до его задержания , избирательный счет был заблокирован.

Напомним, президентские выборы пройдут в Беларуси 9 августа.