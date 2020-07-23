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У кого из кандидатов больше всего денег в избирательном фонде. Одной картинкой

23.07.2020 10:58 — Разное | Myfin  
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Источник материала: Myfin

Фото: Myfin.by

По законодательству размер избирательного фонда не может превышать 9 тыс. базовых величин (243 тыс. рублей). Он формируется как из пожертвований юридических и физических лиц, так и из собственных средств кандидата. Сумма пожертвований также ограничена: юрлица могут вносить не более 50 базовых величин, граждане – в пределах 20.

Инфографика: Myfin.by

На старте избирательной кампании самая большая сумма в избирательном фонде была у Виктора Бабарико – 155 083 рубля. Однако уже 17 июня, за день до его задержания, избирательный счет был заблокирован.

Напомним, президентские выборы пройдут в Беларуси 9 августа.

Текст: Владимир Лужнёв
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Избирательные фонды всех кандидатов в президенты в Беларуси по данным на 22 июля достигли суммы в 298 940,29 рубля. Об этом сообщает Центральная комиссии по выборам и...
 
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