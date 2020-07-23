Брестчанин обнаружил ржавую монету в 2 рубля. Говорит, что выдали такую в банке, два раза

Источник материала: Виртуальный Брест

Всё бы ничего, можно и не загоняться и спокойно её потратить, но вся фишка ситуации в том, что брестчанин уверяет - выдали монету в банке, в том самом, который сейчас у всех на слуху. И не один раз, а два!





По идее, подобные "бракованные" деньги должны выявляться и списываться, а не выпускаться в оборот, но почему-то система дала сбой. И это именно сейчас, после всех известных нам событий.

Монету выдали после обмена валюты в кассе банка, она была среди других и получатель сразу на это не обратил внимание, обнаружил уже после. Ну так ладно бы подобное произошло один раз - случайность, но нет же, через некоторое время ситуация повторилась, человеку стало любопытно, а не сталкивался ли кто-то ещё с подобным?





Вы как, встречали ржавые монеты? Расскажите в комментариях...





Нам прислали ещё фото одной монету с комментарием: - Да их валом, причём в кассе не берут, говорят банк не принимает и возвращает.