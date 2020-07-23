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Сделано своими руками. Классные идеи из старых досок для дома и дачи, которые вам понравятся

23.07.2020 10:50 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

После любого ремонта остается куча различных обрезков, которые и выбросить жалко, и что с ними делать, непонятно. В этой статье приведем вам фотоподборку вещей, созданных из простых кусочков старых досок, которые могут найтись у каждого.

Все, что вам потребуется для реализации представленных проектов, — доски, молоток и гвозди, ручная пила или электролобзик, средства для обработки древесины, например техническое льняное масло, краска или пропитка по дереву. Можно также использовать дополнительные элементы декора, например канаты.

Начнем с простого — подставка для мыльницы и других предметов на ванну. Вещь удобная: все под рукой и выглядит вполне эстетично.


Фото: rmnt.ru

Подставки под чашки и другие предметы на диван или кресло. Такое приспособление из трех кусков доски позволит комфортно расположиться с кружкой или бокалом перед телевизором. Более сложный вариант — подставка с отверстием под кружку. Правда, для этого нужно иметь в хозяйстве фрезу.

Поднос из дощечек. Здесь тоже все предельно просто. Конфигурация может быть любой, красить или лакировать — на вкус. Если в хозяйстве завалялись ручки от старой кухни — можно и их использовать, будет удобно переносить готовые блюда.



Фото: pinterest.ru

Отличная идея для хранения столовых приборов на дачной кухне. Грубовато, но выглядит все же лучше, чем аналогичные изделия из пластика.


Фото: instructables.com

Обычный ящик для цветочных горшков из остатков доски на террасе. Этот на фото своими руками сделала минчанка Ольга на своей даче.


Фото: Ольга Цвик

Интересные варианты «мебели» получаются даже из окоренных пней:


Фото: tues.ru

Фото: tues.ru

Классная идея для тех, у кого в семье маленькие дети, — доска-линейка, с помощью которой можно измерить рост.


Фото: rmnt.ru

Подставка для смартфона. Для тех, кто любит смотреть видосы прямо во время готовки, — вещь незаменимая. Пара кубиков из дерева и клей — вот и все, что нужно.


Фото: rmnt.ru

А как вам такая идея — часы из старых досок? Дополнительно потребуется часовой механизм. Отметим, что чем хуже выглядит доска до обработки (с изъянами, выпавшими сучками, следами короеда), тем круче будет результат.


Фото: www.pinterest.ru

Фото: www.pinterest.ru

Полочка из старых паллет. Здесь вообще все просто: отпилил в нужном месте, снизу прибил дощечку — и готово. Можно красить, лакировать или даже оставить в первозданном виде.


Фото: rmnt.ru

Из спилов деревьев получаются и декоративные подсвечники, и вазочки для суккулентов.


Фото: tues.ru

И это лишь малая часть реализованных идей. Не сомневаемся, что среди наших читателей тоже много творческих людей c золотыми руками. Присылайте нам фото с описанием своих сделанных вручную предметов интерьера или благоустройства, и лучшие мы обязательно опубликуем. Ждем ваших писем на stroika@tutby.com.

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