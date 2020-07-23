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Сделано своими руками. Классные идеи из старых досок для дома и дачи, которые вам понравятся
Источник материала: Tut.by
После любого ремонта остается куча различных обрезков, которые и выбросить жалко, и что с ними делать, непонятно. В этой статье приведем вам фотоподборку вещей, созданных из простых кусочков старых досок, которые могут найтись у каждого.
Все, что вам потребуется для реализации представленных проектов, — доски, молоток и гвозди, ручная пила или электролобзик, средства для обработки древесины, например техническое льняное масло, краска или пропитка по дереву. Можно также использовать дополнительные элементы декора, например канаты.
Начнем с простого — подставка для мыльницы и других предметов на ванну. Вещь удобная: все под рукой и выглядит вполне эстетично.
Подставки под чашки и другие предметы на диван или кресло. Такое приспособление из трех кусков доски позволит комфортно расположиться с кружкой или бокалом перед телевизором. Более сложный вариант — подставка с отверстием под кружку. Правда, для этого нужно иметь в хозяйстве фрезу.
Отличная идея для хранения столовых приборов на дачной кухне. Грубовато, но выглядит все же лучше, чем аналогичные изделия из пластика.
Обычный ящик для цветочных горшков из остатков доски на террасе. Этот на фото своими руками сделала минчанка Ольга на своей даче.
Интересные варианты «мебели» получаются даже из окоренных пней:
Классная идея для тех, у кого в семье маленькие дети, — доска-линейка, с помощью которой можно измерить рост.
Подставка для смартфона. Для тех, кто любит смотреть видосы прямо во время готовки, — вещь незаменимая. Пара кубиков из дерева и клей — вот и все, что нужно.
А как вам такая идея — часы из старых досок? Дополнительно потребуется часовой механизм. Отметим, что чем хуже выглядит доска до обработки (с изъянами, выпавшими сучками, следами короеда), тем круче будет результат.
Полочка из старых паллет. Здесь вообще все просто: отпилил в нужном месте, снизу прибил дощечку — и готово. Можно красить, лакировать или даже оставить в первозданном виде.
Из спилов деревьев получаются и декоративные подсвечники, и вазочки для суккулентов.
И это лишь малая часть реализованных идей. Не сомневаемся, что среди наших читателей тоже много творческих людей c золотыми руками. Присылайте нам фото с описанием своих сделанных вручную предметов интерьера или благоустройства, и лучшие мы обязательно опубликуем. Ждем ваших писем на
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