Сделано своими руками. Классные идеи из старых досок для дома и дачи, которые вам понравятся

Источник материала: Tut.by

После любого ремонта остается куча различных обрезков, которые и выбросить жалко, и что с ними делать, непонятно. В этой статье приведем вам фотоподборку вещей, созданных из простых кусочков старых досок, которые могут найтись у каждого.

Все, что вам потребуется для реализации представленных проектов, — доски, молоток и гвозди, ручная пила или электролобзик, средства для обработки древесины, например техническое льняное масло, краска или пропитка по дереву. Можно также использовать дополнительные элементы декора, например канаты.

Начнем с простого — подставка для мыльницы и других предметов на ванну. Вещь удобная: все под рукой и выглядит вполне эстетично.



Фото: rmnt.ru

Подставки под чашки и другие предметы на диван или кресло. Такое приспособление из трех кусков доски позволит комфортно расположиться с кружкой или бокалом перед телевизором. Более сложный вариант — подставка с отверстием под кружку. Правда, для этого нужно иметь в хозяйстве фрезу.



Поднос из дощечек. Здесь тоже все предельно просто. Конфигурация может быть любой, красить или лакировать — на вкус. Если в хозяйстве завалялись ручки от старой кухни — можно и их использовать, будет удобно переносить готовые блюда.







Фото: pinterest.ru

Отличная идея для хранения столовых приборов на дачной кухне. Грубовато, но выглядит все же лучше, чем аналогичные изделия из пластика.



Фото: instructables.com

Обычный ящик для цветочных горшков из остатков доски на террасе. Этот на фото своими руками сделала минчанка Ольга на своей даче.



Фото: Ольга Цвик

Интересные варианты «мебели» получаются даже из окоренных пней:



Фото: tues.ru



Фото: tues.ru

Классная идея для тех, у кого в семье маленькие дети, — доска-линейка, с помощью которой можно измерить рост.



Фото: rmnt.ru

Подставка для смартфона. Для тех, кто любит смотреть видосы прямо во время готовки, — вещь незаменимая. Пара кубиков из дерева и клей — вот и все, что нужно.



Фото: rmnt.ru

А как вам такая идея — часы из старых досок? Дополнительно потребуется часовой механизм. Отметим, что чем хуже выглядит доска до обработки (с изъянами, выпавшими сучками, следами короеда), тем круче будет результат.



Фото: www.pinterest.ru



Фото: www.pinterest.ru

Полочка из старых паллет. Здесь вообще все просто: отпилил в нужном месте, снизу прибил дощечку — и готово. Можно красить, лакировать или даже оставить в первозданном виде.



Фото: rmnt.ru

Из спилов деревьев получаются и декоративные подсвечники, и вазочки для суккулентов.



Фото: tues.ru

И это лишь малая часть реализованных идей. Не сомневаемся, что среди наших читателей тоже много творческих людей c золотыми руками. Присылайте нам фото с описанием своих сделанных вручную предметов интерьера или благоустройства, и лучшие мы обязательно опубликуем. Ждем ваших писем на stroika@tutby.com .