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В России скоростной режим на платных трассах увеличат до 150 км/ч
Источник материала: Tut.by
Решение о возможности увеличения скорости движения на платных трассах М11 «Нева» и М4 «Дон» до 150 км/ч будет принято в течение ближайшего месяца, сообщает
«В течение ближайшего месяца мы это решение (возможно ли повысить скорость до 150 км/ч — прим. ТАСС) примем. Мы провели уже несколько консультаций с ГИБДД <…> и считаем, что это уже возможно», — сказал он.
Вице-премьер уточнил, что возможность увеличения лимита скорости пока рассматривается на трассах М11 «Нева» и М4 «Дон».
Как сообщал ранее глава госкомпании «Автодор» Вячеслав Петушенко, платные автодороги М11, М4 и Центральная кольцевая автодорога технически рассчитаны на скорость движения до 150 км/ч, поэтому в будущем скоростной лимит на них может быть поэтапно повышен. Сейчас максимальная допустимая скорость на участках трасс «Автодора» составляет 130 км/ч.
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Возможность увеличения лимита скорости пока рассматривается на трассах М11 «Нева» и М4 «Дон».
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