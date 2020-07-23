Охранник попытался потушить пожар в строительном вагончике и оказался в больнице

Источник материала: Виртуальный Брест

23.07.2020, 02-25 возле аг. Ольшаны Столинского района произошел пожар в деревянном строительном вагончике, обшитом жестью, размерами 3х7 м, принадлежащем ООО «Лотос» г. Мозырь.





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В результате пожара огнем уничтожена внутренняя отделка строительного вагончика и имущество.

При самостоятельном тушении пожара получил ожоги охранник 1970 г.р..

Пострадавший госпитализирован в терапевтическое отделение УЗ «Столинская ЦРБ» с диагнозом: рванная рана лба, отравление продуктами горения, термоингаляционная травма.

Причина пожара устанавливается.

22.07.2020, 17-50 в д. Запросье Лунинецкого района на территории МТФ произошел пожар в неэксплуатируемом здании ГП «Синкевичский». Здание 1976 года постройки, одноэтажное, кирпичное, размерами 15х50 м, высота 4 метра, кровля шиферная по деревянной обрешетке. Огнем уничтожена кровля. Причина пожара устанавливается.

22.07.2020, 22-03 в г. Ивацевичи произошел пожар в деревянном хозяйственном строении, размерами 4х5 м, принадлежащем гр-ну 1960 г.р., не работающему. В результате пожара огнем уничтожена кровля, повреждены стены и имущество, а также повреждено 15 кв.м. в блочном хозяйственном строении, размерами 5х10 м, принадлежащем гр-ну 1960 г.р., Причина пожара устанавливается.