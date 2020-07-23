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«Цели и задачи у нас одинаковые». «Белая Русь» и организация ветеранов подписали соглашение о сотрудничестве

23.07.2020 11:02 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Общественное объединение «Белая Русь» и Белорусская организация ветеранов внутренних дел и внутренних войск подписали соглашение о тесном сотрудничестве, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Меморандум направлен на развитие молодёжного и ветеранского движения в стране. 

«Цели и задачи у нас одинаковые». «Белая Русь» и организация ветеранов подписали соглашение о сотрудничестве

Сегодня общественная организация насчитывает 27 500 человек. В 2020 году структура отметит 30-летие. Но назвать её участников ветеранами трудно.

«Цели и задачи у нас одинаковые». «Белая Русь» и организация ветеранов подписали соглашение о сотрудничестве

Несмотря на заслуженный отдых, защитники правопорядка продолжают активную социальную работу. Это передача знаний и опыта нынешним сотрудникам внутренних дел, патриотическое воспитание молодёжи и поддержка ветеранов войны. Многие продолжают работу в сельском хозяйстве, возглавляют райисполкомы и сельские советы.

«Цели и задачи у нас одинаковые». «Белая Русь» и организация ветеранов подписали соглашение о сотрудничестве

По всей стране работают 483 первичных организации. Подписанное соглашение с объединением «Белая Русь» позволит расширить возможности организации и создать совместные проекты. 

«Цели и задачи у нас одинаковые». «Белая Русь» и организация ветеранов подписали соглашение о сотрудничестве

Валентин Потапович, председатель Белорусской общественной организации ветеранов органов внутренних дел и внутренних войск:
У нас в ветеранской организации люди с жизненным опытом, которые прошли все неурядицы, начиная от развала Советского Союза, становления, бандитизма, рэкет и так далее, и до создания нашей государственности. И вот эти завоевания хотелось бы развивать, укреплять. Поэтому цели и задачи с «Белой Русью» у нас одинаковые. 

«Цели и задачи у нас одинаковые». «Белая Русь» и организация ветеранов подписали соглашение о сотрудничестве

Геннадий Давыдько, председатель Республиканского общественного объединения «Белая Русь»:
Мы стоим сейчас в начале нашей дружбы и совместной работы. Я думаю, после вот этого торжественного момента у нас будет проведено совещание, на котором мы полностью обсудим и отберём проекты, просто вариантов много. Мы должны не распыляться, а сосредоточиться на чём-то самом главном, самом важном.

На встрече также поблагодарили представителей «Белой Руси» за вклад в укрепление правопорядка. 

Люди в материале: Геннадий Давыдько, Валентин Потапович

 
 
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Новости Беларуси. Общественное объединение «Белая Русь» и Белорусская организация ветеранов внутренних дел и внутренних войск подписали соглашение о тесном...
 
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