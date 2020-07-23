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«Цели и задачи у нас одинаковые». «Белая Русь» и организация ветеранов подписали соглашение о сотрудничестве
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Общественное объединение «Белая Русь» и Белорусская организация ветеранов внутренних дел и внутренних войск подписали соглашение о тесном сотрудничестве, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Меморандум направлен на развитие молодёжного и ветеранского движения в стране.
Сегодня общественная организация насчитывает 27 500 человек. В 2020 году структура отметит 30-летие. Но назвать её участников ветеранами трудно.
Несмотря на заслуженный отдых, защитники правопорядка продолжают активную социальную работу. Это передача знаний и опыта нынешним сотрудникам внутренних дел, патриотическое воспитание молодёжи и поддержка ветеранов войны. Многие продолжают работу в сельском хозяйстве, возглавляют райисполкомы и сельские советы.
По всей стране работают 483 первичных организации. Подписанное соглашение с объединением «Белая Русь» позволит расширить возможности организации и создать совместные проекты.
Валентин Потапович, председатель Белорусской общественной организации ветеранов органов внутренних дел и внутренних войск:
Геннадий Давыдько, председатель Республиканского общественного объединения «Белая Русь»:
На встрече также поблагодарили представителей «Белой Руси» за вклад в укрепление правопорядка.
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«Цели и задачи у нас одинаковые». «Белая Русь» и организация ветеранов подписали соглашение о сотрудничестве
Новости Беларуси. Общественное объединение «Белая Русь» и Белорусская организация ветеранов внутренних дел и внутренних войск подписали соглашение о тесном...
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