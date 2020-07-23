Китай поищет жизнь на Марсе и выяснит, стоит ли туда переселяться

Источник материала: Ежедневник

фото: on-desktop.com

23 июля Китай запустил первую миссию для изучения Марса. Она займется поиском следов жизни на Марсе, а также изучением возможности колонизации планеты человеком.

Ракета-носитель «Чанчжэн-5» 23 июля 2020 года стартовала с автоматической межпланетной станцией «Тяньвэнь-1», передает Коммерсантъ со ссылкой на Синьхуа. Это первая китайская миссия для исследования Марса.

«Тяньвэнь-1» состоит из орбитального аппарата и посадочной платформы с марсоходом. Достичь Марса она должна 11 февраля 2021 года.

Цель миссии — поиск следов жизни на Марсе, а также изучение возможности колонизации планеты человеком. В случае успеха миссии исследоатели смогут изучить атмосферу планеты, ее рельеф, магнитное поле и другие особенности. Эти знания помогут узнать больше о происхождении Марса.