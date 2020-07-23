ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Китай поищет жизнь на Марсе и выяснит, стоит ли туда переселяться

23.07.2020 11:28 — Разное | Ежедневник  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Ежедневник

фото: on-desktop.com

23 июля Китай запустил первую миссию для изучения Марса. Она займется поиском следов жизни на Марсе, а также изучением возможности колонизации планеты человеком.

Ракета-носитель «Чанчжэн-5» 23 июля 2020 года стартовала с автоматической межпланетной станцией «Тяньвэнь-1», передает Коммерсантъ со ссылкой на Синьхуа. Это первая китайская миссия для исследования Марса.

«Тяньвэнь-1» состоит из орбитального аппарата и посадочной платформы с марсоходом. Достичь Марса она должна 11 февраля 2021 года.

Цель миссии — поиск следов жизни на Марсе, а также изучение возможности колонизации планеты человеком. В случае успеха миссии исследоатели смогут изучить атмосферу планеты, ее рельеф, магнитное поле и другие особенности. Эти знания помогут узнать больше о происхождении Марса. 

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
23 июля Китай запустил первую миссию для изучения Марса. Она займется поиском следов жизни на Марсе, а также изучением возможности колонизации планеты человеком.
 
Новости дня
Новости разные
 
Штаб Бабарико предлагает новые способы наблюдения за выборами
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

22.07.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Клiч Радзiмы
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
23.07.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Новости Волковыска
Вороновская газета
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика