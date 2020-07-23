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Китай поищет жизнь на Марсе и выяснит, стоит ли туда переселяться
23.07.2020 11:28 — Разное | Ежедневник
Источник материала: Ежедневник
фото: on-desktop.com
23 июля Китай запустил первую миссию для изучения Марса. Она займется поиском следов жизни на Марсе, а также изучением возможности колонизации планеты человеком.
Ракета-носитель «Чанчжэн-5» 23 июля 2020 года стартовала с автоматической межпланетной станцией «Тяньвэнь-1», передает
«Тяньвэнь-1» состоит из орбитального аппарата и посадочной платформы с марсоходом. Достичь Марса она должна 11 февраля 2021 года.
Цель миссии — поиск следов жизни на Марсе, а также изучение возможности колонизации планеты человеком. В случае успеха миссии исследоатели смогут изучить атмосферу планеты, ее рельеф, магнитное поле и другие особенности. Эти знания помогут узнать больше о происхождении Марса.
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23 июля Китай запустил первую миссию для изучения Марса. Она займется поиском следов жизни на Марсе, а также изучением возможности колонизации планеты человеком.
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