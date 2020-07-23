Штаб Бабарико предлагает новые способы наблюдения за выборами

Если наблюдателей не допускают на участки, можно вести наблюдение за голосованием с помощью дистанционного наблюдения или видеостримов.

Об этом заявила представитель штаба Виктора Бабарико Мария Колесникова.

По ее мнению, увеличение или уменьшение в документах количества явившихся на выборы - тоже моменты манипуляции. Люди, которые находятся снаружи избирательных участков, могут зафиксировать количество пришедших с белым браслетом на руке.

По словам Колесниковой, штаб Бабарико намерен предложить установить видеокамеры на участках. «Пускай ЦИК это обсуждает и каким-то образом ответит на наши предложения», - сказала представитель штаба. Супруга экс-претендента на пост президента Валерия Цепкало, Вероника Цепкало также выступает за визуализацию выборов, высказывая солидарность со штабом Бабарико.

Напомним, на заседании 22 июля глава ЦИК Лидия Ермошина сообщила , что принято решение сократить количество национальных наблюдателей до 5 человек на участке в основной день голосования, и до 3-х - во время досрочного. Такое решение было обосновано неблагоприятной эпидситуацией в стране.

По словам адвоката Бабарико Максима Знака, такое решение ЦИК не было неожиданностью. Знак сказал, что можно попытаться обжаловать решение комиссии, но это, по его мнению, не приведет к положительному результату. Адвокат считает, что можно вести стримы с выборов, и таким образом контролировать процесс голосования без угроз для здоровья наблюдателей.

Знак сказал, что допускать к наблюдению в первую очередь будут тех, кто зарегистрировались заранее. От прогосударственных организаций, таких как «Белая Русь» и «БРСМ», зарегистрировано уже 40 тысяч наблюдателей.