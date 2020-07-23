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Штаб Бабарико предлагает новые способы наблюдения за выборами

23.07.2020 11:00 — Разное | БДГ  
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Источник материала: БДГ

Если наблюдателей не допускают на участки, можно вести наблюдение за голосованием с помощью дистанционного наблюдения или видеостримов.

Об этом заявила представитель штаба Виктора Бабарико Мария Колесникова.

По ее мнению, увеличение или уменьшение в документах количества явившихся на выборы - тоже моменты манипуляции. Люди, которые находятся снаружи избирательных участков, могут зафиксировать количество пришедших с белым браслетом на руке.

По словам Колесниковой, штаб Бабарико намерен предложить установить видеокамеры на участках. «Пускай ЦИК это обсуждает и каким-то образом ответит на наши предложения», - сказала представитель штаба. Супруга экс-претендента на пост президента Валерия Цепкало, Вероника Цепкало также выступает за визуализацию выборов, высказывая солидарность со штабом Бабарико.

Напомним, на заседании 22 июля глава ЦИК Лидия Ермошина сообщила, что принято решение сократить количество национальных наблюдателей до 5 человек на участке в основной день голосования, и до 3-х - во время досрочного. Такое решение было обосновано неблагоприятной эпидситуацией в стране.

По словам адвоката Бабарико Максима Знака, такое решение ЦИК не было неожиданностью. Знак сказал, что можно попытаться обжаловать решение комиссии, но это, по его мнению, не приведет к положительному результату. Адвокат считает, что можно вести стримы с выборов, и таким образом контролировать процесс голосования без угроз для здоровья наблюдателей.

Знак сказал, что допускать к наблюдению в первую очередь будут тех, кто зарегистрировались заранее. От прогосударственных организаций, таких как «Белая Русь» и «БРСМ», зарегистрировано уже 40 тысяч наблюдателей.

Выборы президента в Беларуси назначены на 9 августа.

 
 
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Если наблюдателей не допускают на участки, можно вести наблюдение за голосованием с помощью дистанционного наблюдения или видеостримов.
 
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