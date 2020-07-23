Одна из самых престижных премий мира признала беларуса фотографом года: вот его работа

Источник материала: KYKY

В Нью-Йорке в 13-й раз объявили победителей международного конкурса iPhone Photography Awards – одной из самых престижных премий в области мобильной фотографии. Премия отбирает лучшие снимки, сделанные на iPhone фотографами со всего мира, передает nat-geo.ru.

Первое место в номинации «Фотограф года» с кадром «Никаких стен», где синие полосы исчезают в еще более синем небе, получил Артем Барышев. Он – беларус, родился в Витебске, сейчас живет в Петербурге, в 2014 году совершил кругосветное путешествие. Артем делает фото на iPhone 6 – это его любимая камера, «ведь снимок – это случай, а камера – это инструмент, и не так важно, на зеркалку ты снимаешь или на смартфон».

Барышев рассказывает: «Я сделал этот снимок в январе 2020 года, когда путешествовал по Индии еще до закрытия границ. Мы ехали на поезде из Бангалора в Тируваннамалай, и это снимок я сделал прямо из окна поезда. Мне нравится снимать линии, получается очень графично. Я использую в iPhone серийную съемку, где в этом случае один из 20 кадров получился просто wow, я сразу увидел что он лучший и я хочу с ним участвовать в конкурсе. Цветокоррекция минимальная, добавил синего, чтобы стена сливалась с небом.

Два года назад я решил больше не публиковать снимки в Instagram, а начал их печатать и раздавать людям, которые со мной лично делились эмоциями. Я перестал выкладывать снимки за лайки. Мне кажется, что люди стали воспринимать свою жизнь через призму соцсетей – многие ценят лайк, а не то что за снимком скрыто. Мне это не очень близко. Возможно, именно это сыграло ключевую роль в победе на 2020 iPhone Photography Awards, поскольку одно из правил конкурса – номинированный снимок не должен быть опубликован в соцсетях».