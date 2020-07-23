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Шушкевич: У Тихановской идеальная программа. Но я был бы в команде Бабарико

23.07.2020 11:47 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Экс-руководитель Беларуси рассказал, почему он стал доверенным лицом Сергея Черечня и о чем боится спросить у Михаила Чигиря.

Шушкевич: У Тихановской идеальная программа. Но я был бы в команде Бабарико
Станислав Шушкевич в интервью "КП в Беларуси" высказал свое мнение о кандидатах и выборах президента 2020 года

- Мне больше всего нравится позиция Светланы Тихановской - у нее очень простая и этим идеальная программа. Если победит - проведет честные и справедливые выборы. Более достойной, разумной и краткой программы не существует, - рассказал экс-руководитель независимой Беларуси Станислав Шушкевич. - И у нее есть великолепный помощник, ее муж. С большим уважением отношусь к Сергею Тихановскому, он брал у меня интервью и проявил себя как профессионал. Такая игра стоит свеч, это достойный выход из сложившейся ситуации.

Я не смотрел выступления кандидатов, но знаю некоторые фразы, которые их сразу характеризуют. Например, госпожа Канопацкая заявила, что не будет участвовать в дебатах, потому что там все слабые. Это признак человека низкой культуры - и политической, и общей. Возвышать себя, человека, претендующего на высшую должность государства, за счет унижения других - недостойный поступок.

Часто одна фраза характеризует человека лучше всех речей и программ. У нее есть новое предложение - сделать президентский срок 7-летним, наконец, она нашла еще один способ угодить Лукашенко.

- А что скажете про Михаила Чигиря, который стал доверенным лицом Анны Канопацкой? Почему бывший премьер-министр Беларуси так поступил?

- Я даже стесняюсь задать ему этот вопрос. Он честный и уважаемый мною человек. Я горько сожалею, что такое происходит. Возможно, он не читал некоторых ее выступлений. Но я не вправе делать ему замечания. Я списываю это на нелепую случайность, которых немало в жизни каждого из нас. Но гордиться здесь нечем.

«Недостойно делать из Цепкало обожателей проституток»


- Что касается Валерия Цепкало, я его давно знаю, меня в нем подкупает высокая образованность. Он блестяще окончил МГИМО, хорошо знает Азию и Штаты, немного хуже Европу. Но это достойный, грамотный конкурент, профессионально подготовленный.

Не могу сказать, что разделяю его программу, не слишком с нею знаком, но уверен, что он в силах собрать нужное количество подписей без всяких манипуляций.

Когда он пришел ко мне в аппарат Верховного совета и я с ним поговорил, думал, что лучшего сотрудника не найти. Какое-то время он был моим советником, я у него мог многое узнать, мог сравнить с тем, что знаю сам. Потом я потерял с ним контакт.

Но в его бытность послом в США, во время моего пребывания в США, у меня закончились страницы паспорта, и я не мог получить визу в Канаду. Он решил этот вопрос мгновенно.

- А что думаете про компромат на Цепкало?

- Делать из Цепкало обожателей проституток, обвинять его в этом, когда его жена возглавляет его штаб - это недостойно приличного человека. Обычным людям подают эту информацию, что банкиры и бизнесмены - обиратели простых людей. Не знаю его жизненную позицию, но профессионал он на сто процентов.

Про Андрея Дмитриева ничего хорошего не думаю. У меня давняя история знакомства с ним, и я ее не хочу продолжать. Лучше спросите у Некляева, штабом которого руководил Дмитриев на выборах в 2010 году.

«Если бы не Черечень - БСДГ, возможно, уже не существовала бы»


- Пару лет назад вы отдали Сергею Черечню свою партию (БСДГ - Белорусская социал-демократическая «Грамада». - Ред.), а теперь стали его доверенным лицом. Зачем? Для многих это странная фигура, непонятно откуда и зачем появившаяся в белорусской политике.

- Если бы не нашелся Черечень, партия, возможно, уже не существовала бы. Много лет меня лишали заслуженной пенсии, но я умудрялся работать за рубежом. Когда я прочел 7 публичных лекций в Японии, купил сразу две машины - себе и жене. Я мог оплачивать помещения и прочие расходы партии.

Со временем меня стали меньше приглашать за рубеж, остались лишь единичные скромные гонорары, стало некому содержать партию. И нашелся человек, который внес предложение. Сергей Черечень не начал улюлюкать, не начал меня хвалить, а поговорил со мной по-деловому.

И я понял, что благодаря такой коррекции можно увеличить бонусы для партии, набрать очки.

Правда, до этого у нас было ведение дел только на белорусском языке. Но поскольку с приходом нового председателя БСДГ и его команды не для всех белорусский оказался родным, то теперь дела в партии можно вести в том числе и на русском языке. За что меня многие справедливо критикуют. Я бы и сам критиковал.

Но как бы то ни было Черечень - человек, который нашел личные деньги и способ, чтобы оплачивать немалые расходы партии, увеличив при этом ее численность.


- Но это было два года назад. Почему вы стали его доверенным лицом?

- Если партия выдвинула его - значит, нелогично мне, как ее почетному председателю, его не поддержать. У него неплохая программа и видение ситуации.

Но да простит меня Сергей, если бы не было его, я бы уже был в команде Виктора Бабарико - самого мощного, на мой взгляд, претендента в президенты Беларуси.

Но Виктора Дмитриевича так испугались, что посадили в тюрьму. Это очень похоже на действия людей, которыми руководит страх, и это очень показательно.

Я не был знаком с Виктором Бабарико, но всегда с упоением слушал его выступления. И с удовольствием вместе со своей супругой подписался за его выдвижение в кандидаты в президенты. Мне импонирует его ясность мышления и его научно-обоснованное стремление к добру.
 
Теги: знакомства
 
 
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Экс-руководитель Беларуси рассказал, почему он стал доверенным лицом Сергея Черечня и о чем боится спросить у Михаила Чигиря.
 
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