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Уборочная кампания – 2020. В Беларуси убрано свыше 8 % площадей зерновых

23.07.2020 11:34 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Массовая уборка зерновых набирает темп в Беларуси. К этому дню аграрии убрали свыше 8 % площадей, а общий каравай весит 650 тысяч тонн, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Несмотря на то, что работы только начались, в жатве уже есть свои лидеры. Это Гомельская область, там аграрии обработали почти четвертую часть земель.

Уборочная кампания – 2020. В Беларуси убрано свыше 8 % площадей зерновых

Следом за ней – Брестский и Гродненский регионы. Стоить отметить, что средняя урожайность по стране в нынешнем сезоне заметно выше прошлогодней – 36,6 центнера с гектара, а в Гродненской области и вовсе больше 50.   

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Теги: Брест
 
 
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Новости Беларуси. Массовая уборка зерновых набирает темп в Беларуси. К этому дню аграрии убрали свыше 8 % площадей, а общий каравай весит 650 тысяч тонн, сообщили в...
 
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