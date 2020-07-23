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Уборочная кампания – 2020. В Беларуси убрано свыше 8 % площадей зерновых
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Массовая уборка зерновых набирает темп в Беларуси. К этому дню аграрии убрали свыше 8 % площадей, а общий каравай весит 650 тысяч тонн, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Несмотря на то, что работы только начались, в жатве уже есть свои лидеры. Это Гомельская область, там аграрии обработали почти четвертую часть земель.
Следом за ней – Брестский и Гродненский регионы. Стоить отметить, что средняя урожайность по стране в нынешнем сезоне заметно выше прошлогодней – 36,6 центнера с гектара, а в Гродненской области и вовсе больше 50.
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Новости Беларуси. Массовая уборка зерновых набирает темп в Беларуси. К этому дню аграрии убрали свыше 8 % площадей, а общий каравай весит 650 тысяч тонн, сообщили в...
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