Беларусь продолжит участие в международном космическом проекте SIRIUS

Источник материала: ОНТ

Национальная академия наук Беларуси продолжит участие в международном космическом проекте SIRIUS. Представитель нашей страны является кандидатом для включения в экипаж наземного комплекса для восьмимесячной изоляции на базе Института медико-биологических проблем РАН в Москве.

Активному участию в проекте способствовало проведение в Минске XXXI Международного конгресса Ассоциации участников космических полетов. Академии наук Беларуси и России заключили соглашение на проведение экспериментов. Цель проекта SIRIUS – смоделировать реальную лунную экспедицию: перелет к Луне, посадка и выход на поверхность Луны, а также возвращение на Землю. Начало эксперимента из-за пандемии перенесено на май 2021-го года.

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