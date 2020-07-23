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Беларусь продолжит участие в международном космическом проекте SIRIUS
Источник материала: ОНТ
Национальная академия наук Беларуси продолжит участие в международном космическом проекте SIRIUS. Представитель нашей страны является кандидатом для включения в экипаж наземного комплекса для восьмимесячной изоляции на базе Института медико-биологических проблем РАН в Москве.
Активному участию в проекте способствовало проведение в Минске XXXI Международного конгресса Ассоциации участников космических полетов. Академии наук Беларуси и России заключили соглашение на проведение экспериментов. Цель проекта SIRIUS – смоделировать реальную лунную экспедицию: перелет к Луне, посадка и выход на поверхность Луны, а также возвращение на Землю. Начало эксперимента из-за пандемии перенесено на май 2021-го года.
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Национальная академия наук Беларуси продолжит участие в международном космическом проекте SIRIUS. Представитель нашей страны является кандидатом для включения в...
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