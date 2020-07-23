ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Беларусь продолжит участие в международном космическом проекте SIRIUS

23.07.2020 11:18 — Разное | ОНТ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: ОНТ

Беларусь продолжит участие в международном космическом проекте SIRIUS

Национальная академия наук Беларуси продолжит участие в международном космическом проекте SIRIUS. Представитель нашей страны является кандидатом для включения в экипаж наземного комплекса для восьмимесячной изоляции на базе Института медико-биологических проблем РАН в Москве.

Активному участию в проекте способствовало проведение в Минске XXXI Международного конгресса Ассоциации участников космических полетов. Академии наук Беларуси и России заключили соглашение на проведение экспериментов. Цель проекта SIRIUS – смоделировать реальную лунную экспедицию: перелет к Луне, посадка и выход на поверхность Луны, а также возвращение на Землю. Начало эксперимента из-за пандемии перенесено на май 2021-го года.  

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Национальная академия наук Беларуси продолжит участие в международном космическом проекте SIRIUS. Представитель нашей страны является кандидатом для включения в...
 
Новости дня
Новости разные
 
Лукашенко о главной задаче власти: Не допустить, чтобы сложности переносились на людей
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

22.07.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Клiч Радзiмы
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
23.07.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Новости Волковыска
Вороновская газета
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика