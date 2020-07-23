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Выпускник БНТУ придумал приложение-навигатор по всем корпусам
Источник материала: СТВ
32 тысячи студентов, 89 кафедр. И только основной учебный корпус занимает 360 тысяч квадратных метров. БНТУ или Белорусский национальный технический университет по праву можно назвать городом в городе.
Чтобы прибыть в пункт назначения, новичкам придется действительно попотеть. Именно так и было с первокурсником Валерием Жарским. Он в прямом смысле потерялся на учебных просторах.
Тогда и появилась идея создать навигатор по всем корпусам и аудиториям БНТУ. Приложение уже выпускника ВУЗа на подходе. Оно проложит кратчайший путь в любой уголок университета.
Но пока гайд по территории ВУЗа разработчик приложения проводит лично.
Здесь знают историю не только родных учебных стен, но и в целом столицы. Выпускники БНТУ проектировали и строили знаковые объекты Минска: Национальная библиотека, Дворец Республики, железнодорожный вокзал, аэропорт.
Армен Сардаров, декан архитектурного факультета БНТУ:
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32 тысячи студентов, 89 кафедр. И только основной учебный корпус занимает 360 тысяч квадратных метров. БНТУ или Белорусский национальный технический университет по...
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