«Это кощунство»: в Минске задумали уничтожить культовый кинотеатр «Москва», его автор в шоке

Источник материала: KYKY

В Минске рассматривают вариант сноса легендарного кинотеатра «Москва», одного из знаковых памятников советского модернизма. Об этом рассказал депутат городского Совета Владимир Хейфец, его слова процитировало агентство «Минск-Новости».

Хейфец не только депутат, но и крупный бизнесмен, руководитель комплекса Galleria Minsk, который находится в двух шагах от «Москвы». По его словам, раньше кинотеатр пользовался бешеной популярностью, но сейчас времена другие – людям нужны «современные многозальные кинотеатры, оснащенные кафе и точками продажи напитков и попкорна».

Издание «Минск-Новости» написало, что существует несколько вариантов вероятного развития событий. Есть предложение ликвидировать здание и привлечь инвестиции в новое строительство. Или дать «Москве» вторую жизнь, полностью реконструировав ее в соответствии с веяниями времени.

TUT.by связался с одним из авторов оригинального здания Виктором Крамаренко, чтобы узнать, как он относится к таким новостям. Тот удивился, когда ему привели слова депутата о сносе. «Я категорически против, это кощунство, – сказал архитектор. – Да, когда конструкторы анализировали объект, то в Белгоспроекте оговаривался и такой вариант, что определенную часть здания надо будет разбирать и собирать по новой при реконструкции. Это нормальный процесс. Но ненормально, если мы нашу историю будем разрушать до основания».

Крамаренко убежден, что «Москва» заслуживает стать историко-культурной ценностью: вот-вот она уже достигнет того возраста, когда ей можно будет придать такой статус. Он также раскритиковал идею редикального обновления фасада «Москвы». «Я, как и мои коллеги Щербина и Виноградов [архитекторы, создавшие проект, по которому возводили кинотеатр], выступаю за то, чтобы оставить его в том виде, который есть. В архитектуре делаются проработки, порой даже самые кардинальные, но это позволяет выбрать оптимальный путь», – заявил Виктор Крамаренко.