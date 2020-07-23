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За 10 лет минский кинофорум «Листопад» расширил свою географию до Кубы и Китая

23.07.2020 12:06 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

О белорусской культуре говорили в проекте СТВ «Свой путь. Расцвет культуры».

За 10 лет минский кинофорум «Листопад» расширил свою географию до Кубы и Китая

Анатолий Бутевич, министр культуры и печати Беларуси (1994-1996 гг.):
Сапраўды мы пачыналі будаваць сваю незалежную краіну – Беларусь. І гэта датычыла ўсех аспектаў жыцця. Менавіта тады разам з Вярхоўным Саветам, разам з Нілам Гілевічам – наша міністэрства культуры і друку было заснавальнікам таго свята, якое існуе і сёння – гэта Дзень беларускага пісьменства. Мы тады, на мой погляд, прынялі некалькі прынцыповых рашэнняў, што Дзень беларускага пісьменства павінен адбывацца кожны год у новым месцы і рухацца па краіне. Гэта давала далучыцца да свята іншым рэгіёнам, як мага большай колькасцю іх. Міністэрства культуры і пісьменства прыняло пад свае крыло кинафестываль «Лістапад».

За 10 лет минский кинофорум «Листопад» расширил свою географию до Кубы и Китая

Игорь Сукманов, программный директор Международного минского кинофестиваля «Листопад»:
Эта инициатива, она потихоньку стала обрастать большим зрительским интересом, расширять свои территории и границы для того, чтобы с 2010 года фестиваль встал на ноги как международный и вписался в линейку серьезных индустриальных событий в сфере кино. «Листопад» получил свое собственное лицо, акцент кинематографии стран посткоммунистического пространства – туда входят страны и бывшего Советского Союза, и Восточной, Центральной Европы, но также и более экзотические территории, как Китай, Куба.

Люди в материале: Анатолий Бутевич, Игорь Сукманов

 
 
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О белорусской культуре говорили в проекте СТВ «Свой путь. Расцвет культуры».
 
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