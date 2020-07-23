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В Могилеве суд наказал водителя за оскорбление инспектора ГАИ

23.07.2020 11:50 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Могилеве суд оштрафовал мужчину, который сел за руль пьяным, не имея водительского удостоверения, и оскорбил инспекторов ГАИ, сообщили в УВД Могоблисполкома. Могилевчанин также не сможет управлять автомобилем в ближайшие три года.


Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

В конце мая сотрудники ГАИ около 7 утра на переулке Гоголя остановили Nissan, за рулем которого находился 38-летний могилевчанин. Выяснилось, что мужчина управлял автомобилем с признаками алкогольного опьянения. Водительского удостоверения у него не было — он его никогда и не получал.

Могилевчанин согласился проехать вместе с сотрудниками в наркологический диспансер для медицинского освидетельствования. А уже в медучреждении мужчина стал вести себя агрессивно, нецензурно выражался, а после и вовсе начал хватать офицеров за форменное обмундирование, оказывая неповиновение их законным требованиям.

— Мужчина высказывал в адрес инспекторов ГАИ оскорбительные выражения, чем умышленно унижал честь и профессиональное достоинство сотрудников милиции при исполнении ими своих служебных обязанностей, — подчеркнули в УВД.

Сумма, на которую суд оштрафовал мужчину, не называется. Известно лишь, что он не сможет получить водительское удостоверение в ближайшие три года.

 
Теги: Могилев
 
 
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Мужчина вел себя агрессивно, сквернословил, хватал офицеров за форменное обмундирование.
 
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