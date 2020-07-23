Суд вынес приговор водителю, который на каршеринговом авто врезался в троллейбус в Минске

Источник материала: Tut.by

Водитель, устроивший в Минске «пьяную» аварию с пострадавшими, получил 4 года колонии-поселения. Об этом сообщили в пресс-службе Минского городского суда.



Фото: МЧС

Напомним авария произошла ночью 9 декабря 2019 года на улице Чкалова. Следователи установили, что нетрезвый мужчина, управляя Volkswagen Polo, ехал со стороны улицы Аэродромной в направлении улицы Московской со скоростью не менее 80 км/ч. При перестроении из третьей полосы в первую он врезался в попутный троллейбус. В результате ДТП два пассажира легковушки получили тяжкие телесные повреждения.

Суд признал водителя виновным по ч. 4 ст. 317 УК Беларуси (Нарушение ПДД лицом, управляющим транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого телесного повреждения) и приговорил к четырем годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии в условиях поселения. Также мужчину лишили права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, на 5 лет.



Фото: МЧС

Приговор суда не вступил в законную силу и может быть обжалован и опротестован в апелляционном порядке.