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Суд вынес приговор водителю, который на каршеринговом авто врезался в троллейбус в Минске
Источник материала: Tut.by
Водитель, устроивший в Минске «пьяную» аварию с пострадавшими, получил 4 года колонии-поселения. Об этом
Напомним авария
Суд признал водителя виновным по ч. 4 ст. 317 УК Беларуси (Нарушение ПДД лицом, управляющим транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого телесного повреждения) и приговорил к четырем годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии в условиях поселения. Также мужчину лишили права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, на 5 лет.
Приговор суда не вступил в законную силу и может быть обжалован и опротестован в апелляционном порядке.
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Мужчина получил 4 года колонии-поселения.
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