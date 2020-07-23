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Парень утверждает, что все кошки понимают по-немецки. В доказательство он снял это видео
Источник материала: Tut.by
Один из пользователей TikTok решил проверить, на каком языке лучше звать кошек, и теперь утверждает, что лучше всего для этого использовать немецкий. Свои попытки он снял на видео. Как думаете, есть ли правда в его словах?
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