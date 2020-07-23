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В Гродно стартовала молодежная стройка: ребята помогают возводить онкологический центр
Источник материала: ОНТ
В Гродно стартовала главная молодежная стройка области. Каждый год студенты помогают в возведении важных для региона объектов.
В этом году основные силы заняты на строительстве онкологического центра в Гродно. Объект долгожданный. Область – единственная в стране, где нет возможности проводить лучевую терапию. Молодежь помогает возводить радиологический корпус. Уже следующим летом он примет пациентов. Для молодежи стройка – хорошая возможность практики. В студотряде – будущие инженеры. Более 30 человек будут работать на объекте до середины августа.
Для студентов в области готовы более 5 тысяч рабочих мест. Попробовать себя можно в любых профессиях – от агрария и экскурсовода до воспитателя и строителя.
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В Гродно стартовала главная молодежная стройка области. Каждый год студенты помогают в возведении важных для региона объектов. В этом году основные силы заняты...
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