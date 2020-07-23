В Гродно стартовала молодежная стройка: ребята помогают возводить онкологический центр

Источник материала: ОНТ

В Гродно стартовала главная молодежная стройка области. Каждый год студенты помогают в возведении важных для региона объектов.

В этом году основные силы заняты на строительстве онкологического центра в Гродно. Объект долгожданный. Область – единственная в стране, где нет возможности проводить лучевую терапию. Молодежь помогает возводить радиологический корпус. Уже следующим летом он примет пациентов. Для молодежи стройка – хорошая возможность практики. В студотряде – будущие инженеры. Более 30 человек будут работать на объекте до середины августа.

Для студентов в области готовы более 5 тысяч рабочих мест. Попробовать себя можно в любых профессиях – от агрария и экскурсовода до воспитателя и строителя.

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram