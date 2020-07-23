ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

«Ливерпуль» обыграл «Челси» и получил трофей чемпионов Англии

23.07.2020 13:06 — Разное | ОНТ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: ОНТ

«Ливерпуль» обыграл «Челси» и получил трофей чемпионов Англии

В английской премьер-лиге фантастическим получился последний домашний матч «Ливерпуля» на стадионе «Энфилд». Клуб обыграл «Челси» и получил трофей чемпионов Англии.

На двоих соперники забили восемь мячей. На счету «Ливерпуля» пять из них. Мячи провели Наби Кейта и Александр Арнольд еще в первом тайме. Также в составе чемпионов отличились Жоржиньо Вейналдум, Роберто Фирмино и Окслейд-Чемберлен – 5:3. Для «Ливерпуля» это 31-я победа в сезоне, клуб давно недосягаем для соперников. «Челси» продолжает борьбу за третье место. У лондонцев и у «Манчестер Юнайтед» перед последним туром по 63 очка.

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В английской премьер-лиге фантастическим получился последний домашний матч «Ливерпуля» на стадионе «Энфилд». Клуб обыграл «Челси» и получил трофей чемпионов...
 
Новости дня
Новости разные
 
Как быстро убрать целлюлит без спорта и диет
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

22.07.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Клiч Радзiмы
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
23.07.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Новости Волковыска
Вороновская газета
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика