«Ливерпуль» обыграл «Челси» и получил трофей чемпионов Англии

Источник материала: ОНТ

В английской премьер-лиге фантастическим получился последний домашний матч «Ливерпуля» на стадионе «Энфилд». Клуб обыграл «Челси» и получил трофей чемпионов Англии.

На двоих соперники забили восемь мячей. На счету «Ливерпуля» пять из них. Мячи провели Наби Кейта и Александр Арнольд еще в первом тайме. Также в составе чемпионов отличились Жоржиньо Вейналдум, Роберто Фирмино и Окслейд-Чемберлен – 5:3. Для «Ливерпуля» это 31-я победа в сезоне, клуб давно недосягаем для соперников. «Челси» продолжает борьбу за третье место. У лондонцев и у «Манчестер Юнайтед» перед последним туром по 63 очка.

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