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Политолог: Белорусский режим стремительно превращается в военную диктатуру

23.07.2020 13:54 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Об антинародной "эволюции" политического режима в Беларуси пишет политолог Андрей Елисеев

Политолог: Белорусский режим стремительно превращается в военную диктатуру
Представитель исследовательского центра Eurasian States in Transition Андрей Елисеев расставил все точки над "i" в вопросе, к чему мы пришли за 26 лет правления Лукашенко и что нас ждет, если он и дальше останется у власти.

"Последнее время политический режим в Беларуси стремительно эволюционирует. Правда, не в ту сторону, которую предпочитают 80% населения страны. А от персоналистского – к персоналистскому военному авторитарному режиму, - пишет Андрей Елисеев в своем фейсбуке. 

- Одна из классических категоризаций авторитарных режимов выделяет персоналистские, военные и однопартийные диктатуры. Это весьма упрощенная модель, и когда авторитарный режим на определенном отрезке его существования однозначно классифицируют в одну из категорий, это создает определенные проблемы для политологов-компаративистов. 

В реальности, зачастую авторитарные режимы комбинируют в себе признаки двух, а то и трех классических типов, а еще и эволюционируют во времени.

К чему это все.

К тому, что эта более щепетильная классификация авторитаризмов в настоящее время более чем актуальна для Беларуси. До недавних пор в Беларуси существовал типичный персоналистский авторитарный режим. Ряд политологов также определяли его в раздел султанистских (классификация Линца-Степана). 

Для султанистских режимов характерна чрезвычайная концентрация власти в одних руках и вмешательство правителя во все возможные элементы управления, совсем маргинальная роль политических институтов и отсутствие каких-либо вменяемой идеологии и правил. 

Для финальной стадии существования султанистских режимов характерна предельно узкая социальная база.

С другой стороны, политологи все чаще делают различия между коллегиальными и персоналистскими военными режимами. Военные режимы не обязательно означают коллегиальную военную хунту, но вполне могут быть персоналистскими (Каддафи, Мобуту Сесе Секо, Трухильо). Кстати, режим Трухильо Хуан Линц приводил в качестве классического примера султанистского режима. 

Отличительной особенностью военных режимов является власть людей, которые специализируются на применении силы/насилия. Разумеется, практически каждый авторитарный режим применяет различные репрессивные действия, однако в военных режимах этот компонент доминирует. 

Слово «военный» не должно вводить в заблуждение: здесь не обязательно имеется в виду армия, но самые различные силовые ведомства.

- Первой значительной вехой эволюции белорусского авторитаризма в сторону персоналистского военного режима можно считать назначение главой президентской администрации Игоря Сергеенко, генерал-майора КГБ. 

Важно также, что в начале 2020 из правящей коалиции был фактически устранен тяжеловес Михаил Мясникович с «гражданским» бэграундом – он переехал в Москву, возглавив Коллегию Евразийской экономической комиссии.

- Второй значительной вехой стали перетасовки в белорусском правительстве в июне 2020 – силовик Роман Головченко заменил в премьерском кресле экономиста Сергея Румаса, а генерал-майор КГБ Иван Тертель заместил на посту Госконтроля Леонида Анфимова с бэкграундом в сфере промышленной политики и менеджмента.

Условный «гражданский» компонент в правящей коалиции Лукашенко сведен к минимуму. Серьезными решениями во всех сферах ныне заправляет силовой блок – Совбез, КГБ, МВД, КГК, СК, Генпрокуратура + силовики во главе администрации президента и правительства.

Риторика Лукашенко (сюда же относится его заявление про службу в армии как необходимое условие президентства) и его окружения, государственной пропаганды соответствует этой политической эволюции. 


На фоне празднования Дня независимости в начале месяца, основным посылом гостелеканалов была текущая война за суверенитет и независимость. Мол, между празднованием 3 июля и 9 мая есть много чего общего по форме и содержанию. 

При этом делается параллель между второй мировой войной и необъявленной текущей войной Лукашенко с разнообразными врагами".
 
 
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Об антинародной "эволюции" политического режима в Беларуси пишет политолог Андрей Елисеев
 
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