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На греческом Пелопоннесе бушует лесной пожар

23.07.2020 13:22 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Греции. Греческий полуостров Пелопоннес охватили природные пожары, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

На греческом Пелопоннесе бушует лесной пожар

Пламя бушует на востоке, в 80 километрах от Афин, и стремительно распространяется из-за сильного ветра. Власти эвакуировали жителей нескольких поселков и детей из летнего лагеря отдыха.

На греческом Пелопоннесе бушует лесной пожар

Со стихией борются более 70 пожарных, а также волонтеры. С воздуха их поддерживают 10 вертолетов и 7 самолетов, однако пока локализовать возгорание не удается.

На греческом Пелопоннесе бушует лесной пожар

В пострадавшие районы военные направили подкрепление.

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Новости Греции. Греческий полуостров Пелопоннес охватили природные пожары, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.   Пламя бушует на востоке, в 80...
 
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