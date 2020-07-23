|
«Недавно оскорбили наших активистов, которые выступали за главу государства на одном из пикетов. Все эти деятели будут наказаны, я уверен»
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. О молодёжи в политике и национальной идее, которая объединяет поколения, говорили эксперты программы
Игорь Марзалюк, ведущий СТВ:
Поэтому, к сожалению, сегодня тут один метод. Не научили в семье, криминал жёсткий – не обрубило государство его – значит, тут у тебя есть твоя личная голова. Если у нас в стране есть система образования, каждый может получить – тебя научили, показали, рассказали. Дальше выбор за тобой. Опёкся – к сожалению, значит так получилось.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
«Недавно оскорбили наших активистов, которые выступали за главу государства на одном из пикетов. Все эти деятели будут наказаны, я уверен»
Новости Беларуси. О молодёжи в политике и национальной идее, которая объединяет поколения, говорили эксперты программы «В обстановке мира». Клишевич о...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)