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Цветная революция – она уже готовится здесь, против всех нас

23.07.2020 — Разное | Новости Докшицы  
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Источник материала: Новости Докшицы

Цветная революция – она уже готовится здесь, против всех нас

 

Женская революция, или Бабий бунт

 

И все-таки они готовят в Беларуси цветную революцию. Казалось бы, нет, не осмелятся – но готовят.

Свой «зиг хайль» у них уже появился: пальчики-сердечко-кулачок. Сжатый, как перед запертой дверью, чтобы постучать: «Моего не видели? Не заходил?»

Свои маргиналы-бандеровцы тоже есть. Это, за что даже неловко, все те «студенты» и «заробитчане», что были выпнуты из соседних стран карантинами. Или сами сбежали лечиться на родину. Делать таким нечего, перспективы туманны, чего не побузить? Да и деньги заканчиваются – вот их им и насыплют. И пошлют валить власть.

«С длинным, регулярным и разнообразным протестом режим справиться не способен, – уверяет одна из штабных. – Выборами все может и не решиться». Иначе говоря, выборы штабным по барабану. Они готовят «женскую революцию». Проще говоря, «бабий бунт»: «Нужно дергать и долбить государство и его представителей».

Символ бунта тоже уже анонсирован: белоцепкальные ленты. Звучит как стыдный диагноз, но самые дурные уже постят на своих страницах фото с бантиками и бинтиками. Если ничего под рукой нет – хоть прокладку на себя цепляй, думаю, они еще это предложат.

Вроде ничего нового, все это мы за последние лет десять видели в разных странах и в одинаковом исполнении. В интернете, не стесняясь, пишут инструкции. Как клеить листовки и не попадаться. Как развешивать символику, чтобы не заметили. Во что одеваться и что с собой брать на акции. Как выжить в изоляторе. Я уж не говорю про «скованных одной цепью», «связанных одной сцепкой» и уже опробованное управление этими конструкциями через гаджеты.

«В американском Портленде протестантка вышла голой навстречу спецотделу полиции, – напоминают «независимые» сайты», – остановив разгон демонстрантов». Кто пойдет нагишом у нас – Тихановская, Колесникова или Цепкало? Вот вы на кого бы поставили? Нет, на Канопацкую ставок больше нет.
 

Цветная революция – она уже готовится здесь, против всех нас

 
Белые банты, белые майки, белые блузки будут униформой. Ведь на них так эффектно смотрится кровь, слить картинку в сеть – и стопятьсот просмотров. Можно расцарапать себя, можно флакончик заготовить, даже нос можно попросить разбить, минутное же дело – никто потом, после провокации, разбираться уже не будет.

Активистов «Фейсбука» тоже готовят к бунту. Вытащить их, клавиатурных бойцов, на улицу нереально? Тогда вот задача: «Надо прийти и помочь наблюдателям – создать невыносимую для фальсификаторов атмосферу на участках. Если сломается один член комиссии, сразу сломается и другой». Ломать людей, загаживать им аккаунты, обливать в интернете грязью и сливать личные данные в сеть эти тролли уже наблатыкались. «Либерально настроенных профессионалов кооптировать в систему станет сложнее, – напрягают «аналитики». – Да и им самим будет токсично работать на государство для репутации и отношений с близкими и друзьями».

Итожим: готовится (да уже и идет) травля всех государственников. Наезды на избирательные комиссии. И бабий уличный бунт независимо от выборов.

С кровавыми пятнами на белом – чтобы было что предъявить западному телезрителю. Он, конечно, категорически против вывешивать простыню на обозрение, но смотреть любит.

Так вот, со штабными, которые все это и готовят, и продвигают, разговаривать смысла не вижу. Две слиняют сразу же после начала, а одна, боюсь, так до конца ничего и не поймет.

Поэтому хочу сказать всему нашему креативному фейсбучному классу, всем разночинцам, помогающим раздувать бунт в социальных сетях, всем мужичкам с тапком в одной руке и пивом в другой. Вы готовы к тому, что в вашей семье, в вашем доме, в вашем окружении кого-то не станет? Готовьтесь.
 

Цветная революция – она уже готовится здесь, против всех нас

 
Могут даже убить, а скорее всего, убьют обязательно – без этого бабий бунт до цветной революции не дорастет. И, скорее всего, убьют свои же: провокация для мятежа – это альфа и омега. Никто вас, естественно, предупреждать не будет – наоборот, направят как раз туда, где погорячее. Поэтому лучше снимайте белое и готовьте черное.

Цветная революция – это могила для государства. Мы это видели, много раз убеждались, знаем. И вы хотите ее вырыть, лопаты уже в руках. Тогда вспомните народную мудрость – и начните копать могилу для себя.

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  Женская революция, или Бабий бунт   И все-таки они готовят в Беларуси цветную революцию. Казалось бы, нет, не осмелятся
 
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