Цветная революция – она уже готовится здесь, против всех нас

И все-таки они готовят в Беларуси цветную революцию. Казалось бы, нет, не осмелятся – но готовят.

Свой «зиг хайль» у них уже появился: пальчики-сердечко-кулачок. Сжатый, как перед запертой дверью, чтобы постучать: «Моего не видели? Не заходил?»

Свои маргиналы-бандеровцы тоже есть. Это, за что даже неловко, все те «студенты» и «заробитчане», что были выпнуты из соседних стран карантинами. Или сами сбежали лечиться на родину. Делать таким нечего, перспективы туманны, чего не побузить? Да и деньги заканчиваются – вот их им и насыплют. И пошлют валить власть.

«С длинным, регулярным и разнообразным протестом режим справиться не способен, – уверяет одна из штабных. – Выборами все может и не решиться». Иначе говоря, выборы штабным по барабану. Они готовят «женскую революцию». Проще говоря, «бабий бунт»: «Нужно дергать и долбить государство и его представителей».

Символ бунта тоже уже анонсирован: белоцепкальные ленты. Звучит как стыдный диагноз, но самые дурные уже постят на своих страницах фото с бантиками и бинтиками. Если ничего под рукой нет – хоть прокладку на себя цепляй, думаю, они еще это предложат.

Вроде ничего нового, все это мы за последние лет десять видели в разных странах и в одинаковом исполнении. В интернете, не стесняясь, пишут инструкции. Как клеить листовки и не попадаться. Как развешивать символику, чтобы не заметили. Во что одеваться и что с собой брать на акции. Как выжить в изоляторе. Я уж не говорю про «скованных одной цепью», «связанных одной сцепкой» и уже опробованное управление этими конструкциями через гаджеты.

«В американском Портленде протестантка вышла голой навстречу спецотделу полиции, – напоминают «независимые» сайты», – остановив разгон демонстрантов». Кто пойдет нагишом у нас – Тихановская, Колесникова или Цепкало? Вот вы на кого бы поставили? Нет, на Канопацкую ставок больше нет.









Белые банты, белые майки, белые блузки будут униформой. Ведь на них так эффектно смотрится кровь, слить картинку в сеть – и стопятьсот просмотров. Можно расцарапать себя, можно флакончик заготовить, даже нос можно попросить разбить, минутное же дело – никто потом, после провокации, разбираться уже не будет.

Активистов «Фейсбука» тоже готовят к бунту. Вытащить их, клавиатурных бойцов, на улицу нереально? Тогда вот задача: «Надо прийти и помочь наблюдателям – создать невыносимую для фальсификаторов атмосферу на участках. Если сломается один член комиссии, сразу сломается и другой». Ломать людей, загаживать им аккаунты, обливать в интернете грязью и сливать личные данные в сеть эти тролли уже наблатыкались. «Либерально настроенных профессионалов кооптировать в систему станет сложнее, – напрягают «аналитики». – Да и им самим будет токсично работать на государство для репутации и отношений с близкими и друзьями».

Итожим: готовится (да уже и идет) травля всех государственников. Наезды на избирательные комиссии. И бабий уличный бунт независимо от выборов.

С кровавыми пятнами на белом – чтобы было что предъявить западному телезрителю. Он, конечно, категорически против вывешивать простыню на обозрение, но смотреть любит.

Так вот, со штабными, которые все это и готовят, и продвигают, разговаривать смысла не вижу. Две слиняют сразу же после начала, а одна, боюсь, так до конца ничего и не поймет.

Поэтому хочу сказать всему нашему креативному фейсбучному классу, всем разночинцам, помогающим раздувать бунт в социальных сетях, всем мужичкам с тапком в одной руке и пивом в другой. Вы готовы к тому, что в вашей семье, в вашем доме, в вашем окружении кого-то не станет? Готовьтесь.









Могут даже убить, а скорее всего, убьют обязательно – без этого бабий бунт до цветной революции не дорастет. И, скорее всего, убьют свои же: провокация для мятежа – это альфа и омега. Никто вас, естественно, предупреждать не будет – наоборот, направят как раз туда, где погорячее. Поэтому лучше снимайте белое и готовьте черное.

Цветная революция – это могила для государства. Мы это видели, много раз убеждались, знаем. И вы хотите ее вырыть, лопаты уже в руках. Тогда вспомните народную мудрость – и начните копать могилу для себя.