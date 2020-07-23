Беларусь отправит своего первого космонавта в путешествие вокруг Земли

Источник материала: KYKY

Беларусь хочет отправить своего космонавта в путешествие вокруг Земли, рассказал «БелТА» председатель Президиума Национальной академии наук Владимир Гусаков.

Он добавил: «По моему мнению, обязательно нужно расширять присутствие страны в космосе. Может показаться очень амбициозным план подготовки и полета в космос первого космонавта суверенной Беларуси. Однако первые шаги в этом вопросе уже делаются».

Гусаков и гендиректор госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин в январе этого года договорились о том, что беларуские ученые посетят Научно-исследовательский испытательный центр подготовки космонавтов имени Гагарина (ЦПК), чтобы увидеть, как там все устроено. Уже направили список сотрудников научных организаций НАН Беларуси, которых планировалось командировать в центр.

«Эти представители НАН впоследствии могут рассматриваться как потенциальные беларуские кандидаты для прохождения подготовки в ЦПК в качестве участников космических полетов. Обсуждается возможность их обследования на предмет годности по медицинским, физическим и иным показаниям к подготовке в качестве космонавтов-исследователей», - отметил Владимир Гусаков.

Беларуская сторона посетит ЦПК после снятия всех ограничений, связанных с пандемией. Во время этого визита обсудят и возможность участия представителей НАН в проводимых «Роскосмосом» наземных экспериментах с использованием научных разработок беларуских ученых.