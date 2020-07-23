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Как быстро убрать целлюлит без спорта и диет
Источник материала: ОНТ
Даже если у вас осталось уже немного времени и вам кажется, что тренировки уже ничего не изменят, знайте, что ещё не всё потеряно. Мы расскажем о лёгких и быстрых способах, как скрыть целлюлит без диет и спорта.
1. Добавьте загар
Не замечали ли вы, что целлюлит почти не заметен на смуглой коже? Если же вы обладательница светлой кожи, это не проблема. Вам помогут лосьоны-автозагары, которые представлены на рынке в огромном ассортименте.
2. Проведите ревизию своего гардероба
В первую очередь избавьтесь от белых обтягивающих вещей из тонкой ткани. Такая одежда подчеркнёт каждую неровность на вашем теле. Отдавайте предпочтение плотным тканям в не слишком светлом оттенке.
3. Проявите смекалку
Если вы знаете, что у вас имеется проблема на бёдрах, то сделайте отвлекающий манёвр и привлеките внимание к другим частям тела. Так, платье или блузка с оборками в области груди не позволят мужскому взгляду опуститься ниже.
4. Используйте средства с сияющей текстурой
Если вы не любите колготки, то вам помогут сияющие средства для кожи. На сегодняшний день они представлены в огромном ассортименте и придадут вашей коже не жирное, а сатиновое сияние.
фото: Pinterest
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Даже если у вас осталось уже немного времени и вам кажется, что тренировки уже ничего не изменят, знайте, что ещё не всё потеряно. Мы расскажем о лёгких и быстрых...
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