ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Как избавиться от жира на животе, сидя на диване? Рассказывает диетолог

23.07.2020 13:52 — Разное | ОНТ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: ОНТ

Как избавиться от жира на животе, сидя на диване? Рассказывает диетолог

При каких условиях дыхательные техники могут помочь убрать лишний жир на животе, рассказала радио Sputnik диетолог-нутрициолог, фитнес-тренер Арина Скоромная.

Многие пытаются похудеть с помощью бодифлекса – системы, которая сочетает специальное дыхание с активным участием диафрагмы и статичные упражнения для разных групп мышц. Предполагается, что так можно направить кислород, помогающий сжигать жир, в проблемные зоны. По словам диетолога Арины Скоромной, чтобы похудеть, одних дыхательных техник не хватит.

Упражнения из системы бодифлекс могут быть эффективны. Например, вакуум для живота – техника, при которой необходимо сильно втягивать живот.

Стоит помнить, что бодифлекс не сжигает жир на животе, а помогает укрепить мышцы и стимулирует здоровый обмен веществ.

ФОТО: ivona.bigmir.net

 





Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
При каких условиях дыхательные техники могут помочь убрать лишний жир на животе, рассказала радио Sputnik диетолог-нутрициолог, фитнес-тренер Арина Скоромная....
 
Новости дня
Новости разные
 
Жительница города стала жертвой похищения банковской карточки
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

22.07.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Клiч Радзiмы
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
23.07.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Новости Волковыска
Вороновская газета
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика