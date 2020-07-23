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Как избавиться от жира на животе, сидя на диване? Рассказывает диетолог
Источник материала: ОНТ
При каких условиях дыхательные техники могут помочь убрать лишний жир на животе,
Многие пытаются похудеть с помощью бодифлекса – системы, которая сочетает специальное дыхание с активным участием диафрагмы и статичные упражнения для разных групп мышц. Предполагается, что так можно направить кислород, помогающий сжигать жир, в проблемные зоны. По словам диетолога Арины Скоромной, чтобы похудеть, одних дыхательных техник не хватит.
Упражнения из системы бодифлекс могут быть эффективны. Например, вакуум для живота – техника, при которой необходимо сильно втягивать живот.
Стоит помнить, что бодифлекс не сжигает жир на животе, а помогает укрепить мышцы и стимулирует здоровый обмен веществ.
ФОТО: ivona.bigmir.net
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При каких условиях дыхательные техники могут помочь убрать лишний жир на животе, рассказала радио Sputnik диетолог-нутрициолог, фитнес-тренер Арина Скоромная....
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