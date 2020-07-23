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Жительница города стала жертвой похищения банковской карточки

23.07.2020 14:22 — Разное | Савецкае Палессе (Ганцевичи)  
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Источник материала: Савецкае Палессе (Ганцевичи)

В дежурную часть одного из районных отделов внутренних дел обратилась местная жительница с заявлением об исчезновении денежных средств с банковской карточки.

Жительница города стала жертвой похищения банковской карточки

Придя домой, женщина обнаружила пропажу карточки и предположила, что могла забыть ее в банкомате. Через несколько минут ей стали приходить смс-сообщения о снятии денежных средств при оплате товаров в различных торговых объектах города.

Сотрудники отдела внутренних дел с помощью записей камер видеонаблюдения установили личность «новой владелицы» банковской карты. Ей оказалось неработающая 55-летняя горожанка, которая стояла в очереди к банкомату следующей после заявительницы.

Данная гражданка заметила, что потерпевшая оставила свое имущество в приемнике и быстро забрала карточку. Затем использовала ее для покупок.

Следователями дана правовая оценка действиям фигурантки.

Если вы потеряли банковскую карту, то:

Необходимо срочно заблокировать карту. Велика вероятность, что мошенники в любую минуту могут расплатиться ею или снять наличные.

Заблокировать банковскую карту можно разными способами:

— по телефону горячей линии. Номер для экстренной связи всегда указан на официальном сайте банка. Оператор службы поддержки попросит назвать паспортные данные, кодовое слово или СМС-код, который пришлет вам на телефон. После этого он заблокирует карту;

— через мобильное приложение;

— в интернет-банке. В личном кабинет на сайте банка обычно есть опция «Заблокировать карту». Свое решение надо будет подтвердить кодом из СМС, которое банк вышлет на ваш номер;

— по СМС. Некоторые банки используют систему СМС-команд. На короткий номер банка надо отправить кодовое слово (например, «блокировка»). В ответ вы получите код, который надо снова отправить на номер банка, чтобы подтвердить действие;

— в отделении банка. Если вы находитесь рядом с офисом банка или потеряли телефон вместе с картой, пишите заявление о блокировке карты в отделении. Но для этого понадобится паспорт.

Если вы нашли банковскую карту, то:

— не фотографируйте ее и не выкладывайте в Интернет, тем самым давая наводку мошенникам;

— отнесите карту в ближайшее отделение банка или отделение милиции;

— не пытайтесь воспользоваться чужими денежными средствами, так как за это предусмотрена уголовная ответственность.

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В дежурную часть одного из районных отделов внутренних дел обратилась местная жительница с заявлением об исчезновении денежных средств с банковской
 
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