Об этом в твиттере сообщил агент Дэн Мильштейн и позже подтвердили в минском "Динамо"

В перспективе Лодня рассматривается в качестве кандидата в сборную Беларуси. У хоккеиста есть белорусские корни.





Минувший сезон форвард с белорусскими корнями провел в OHL, где в составе «Ниагара Айс Догс» сыграл 41 матч и набрал 62 (27+35) очка. В 2017 году Лодня был выбран «Миннесотой» на драфте НХЛ в третьем раунде.