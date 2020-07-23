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20-летний американский форвард перешел в минское "Динамо". Он может получить белорусский паспорт и выступать за сборную
Источник материала: Партизан
20-летний американский нападающий Иван Лодня перешел в минское «Динамо» на правах аренды пока на один сезон.
Об этом в твиттере сообщил агент Дэн Мильштейн и позже подтвердили в минском "Динамо"
В перспективе Лодня рассматривается в качестве кандидата в сборную Беларуси. У хоккеиста есть белорусские корни.
Минувший сезон форвард с белорусскими корнями провел в OHL, где в составе «Ниагара Айс Догс» сыграл 41 матч и набрал 62 (27+35) очка. В 2017 году Лодня был выбран «Миннесотой» на драфте НХЛ в третьем раунде.
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20-летний американский форвард перешел в минское "Динамо". Он может получить белорусский паспорт и выступать за сборную
20-летний американский нападающий Иван Лодня перешел в минское «Динамо» на правах аренды пока на один сезон.
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