Под Пуховичами грузовой поезд сбил мужчину

Источник материала: ОНТ

В Пуховичском районе поезд сбил мужчину. Об этом сообщает пресс-служба МВД.

Инцидент произошел 22 июля около 19 часов вечера близ остановки Новое Село. Под колеса грузового состава попал житель поселка Дружный Пуховичского района. В результате столкновения мужчина погиб.

В результате инцидента произошла 15-минутная задержка в движении поезда. По факту гибели мужчины проводится проверка.

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