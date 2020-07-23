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Под Пуховичами грузовой поезд сбил мужчину
Источник материала: ОНТ
В Пуховичском районе поезд сбил мужчину. Об этом сообщает пресс-служба МВД.
Инцидент произошел 22 июля около 19 часов вечера близ остановки Новое Село. Под колеса грузового состава попал житель поселка Дружный Пуховичского района. В результате столкновения мужчина погиб.
В результате инцидента произошла 15-минутная задержка в движении поезда. По факту гибели мужчины проводится проверка.
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В Пуховичском районе поезд сбил мужчину. Об этом сообщает пресс-служба МВД. Инцидент произошел 22 июля около 19 часов вечера близ остановки Новое Село. Под колеса...
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