Александр Лукашенко потребовал решительно реагировать на деструктив в СМИ

Источник материала: ОНТ

Александр Лукашенко потребовал решительно реагировать на деструктив в средствах массовой информации, несмотря на электоральную кампанию. Об этом Президент заявил сегодня во время совещания с руководством экономического блока страны, пишет БЕЛТА.

Александр Лукашенко обратил внимание ответственных лиц, в том числе Администрации Президента, на необходимость уделять более пристальное внимание работе СМИ, как электронных, так и традиционных, например, газет.

Президент потребовал от ответственных лиц не ждать специальных указаний, а выполнять свои обязанности.

Глава государства подчеркнул, что в подобных случаях нужно принимать соответствующие меры, несмотря на предвыборный период.

ФОТО: © Fotolia / udra11













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