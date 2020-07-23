|
Александр Лукашенко потребовал решительно реагировать на деструктив в СМИ
Источник материала: ОНТ
Александр Лукашенко потребовал решительно реагировать на деструктив в средствах массовой информации, несмотря на электоральную кампанию. Об этом Президент заявил сегодня во время совещания с руководством экономического блока страны,
Александр Лукашенко обратил внимание ответственных лиц, в том числе Администрации Президента, на необходимость уделять более пристальное внимание работе СМИ, как электронных, так и традиционных, например, газет.
Президент потребовал от ответственных лиц не ждать специальных указаний, а выполнять свои обязанности.
Глава государства подчеркнул, что в подобных случаях нужно принимать соответствующие меры, несмотря на предвыборный период.
ФОТО: © Fotolia / udra11
Подписывайтесь на нас в
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Александр Лукашенко потребовал решительно реагировать на деструктив в средствах массовой информации, несмотря на электоральную кампанию. Об этом Президент...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)