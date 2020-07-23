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Александр Лукашенко потребовал решительно реагировать на деструктив в СМИ

23.07.2020 14:18 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Александр Лукашенко потребовал решительно реагировать на деструктив в СМИ

Александр Лукашенко потребовал решительно реагировать на деструктив в средствах массовой информации, несмотря на электоральную кампанию. Об этом Президент заявил сегодня во время совещания с руководством экономического блока страны, пишет БЕЛТА.  

Александр Лукашенко обратил внимание ответственных лиц, в том числе Администрации Президента, на необходимость уделять более пристальное внимание работе СМИ, как электронных, так и традиционных, например, газет. 

Президент потребовал от ответственных лиц не ждать специальных указаний, а выполнять свои обязанности. 

Глава государства подчеркнул, что в подобных случаях нужно принимать соответствующие меры, несмотря на предвыборный период. 

ФОТО: © Fotolia / udra11 

 




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Александр Лукашенко потребовал решительно реагировать на деструктив в средствах массовой информации, несмотря на электоральную кампанию. Об этом Президент...
 
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