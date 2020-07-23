В Ганцевичах стартует акция «Пьяный за рулём — преступник»

Источник материала: Савецкае Палессе (Ганцевичи)





Пьяный человек своим видом уже оскорбляет человеческое достоинство, но, сев за руль современного скоростного автомобиля, он превращается в потенциального убийцу.

С начала года на дорогах области задержано почти 1400 нетрезвых водителя. Комментировать эту статистику трудно. Борьба с пьянством на дорогах усиливается, а руль автомобиля, тем не менее, то и дело попадает в руки пьяного водителя. Почему же, несмотря на достаточно строгие меры, так много водителей садится за руль в состоянии алкогольного опьянения? Объяснение одно — растет безответственность, действует привычка, расчет на пресловутое «авось». Авось не заметят, авось не задержат.

Приходится констатировать, что наших водителей не пугает ни административная, ни уголовная ответственности за подобное серьезное правонарушение. Напомним, что согласно ч.1 ст.18.16 КоАП Республики Беларусь за управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения или в состоянии, вызванном потреблением наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов, токсических или других одурманивающих веществ, либо передача управления транспортным средством такому лицу, а равно отказ от прохождения в установленном порядке проверки (освидетельствования) на предмет определения состояния алкогольного опьянения либо состояния, вызванного потреблением наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов, токсических или других одурманивающих веществ, – влекут наложение штрафа в размере от 50 до 100 базовых величин с лишением права управления транспортными средствами сроком на три года.

Те же действия, совершенные повторно в течение года, могут повлечь уже уголовную ответственность по ст. 317-1 УК Республики Беларусь. В соответствии с ней водителя ждут исправительные работы на срок до двух лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, или арестом с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью со штрафом, или ограничением свободы на срок до двух лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью со штрафом, или лишением свободы на тот же срок с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.

Согласно проекта нового КоАП Республики Беларусь наказание за пьяную езду ужесточится: для лиц, которые управляют авто в состоянии алкогольного опьянения, при наличии абсолютного этилового спирта в крови или выдыхаемом воздухе в концентрации до 0,8 промилле включительно – штраф в 100 базовых величин с лишением права управления транспортными средствами сроком на три года. Свыше 0,8 промилле – штраф в размере 200 базовых величин с лишением на пять лет.

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