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В ОАО «Дубняки» прошли «Зажинки». Фоторепортаж

23.07.2020 14:22 — Разное | Савецкае Палессе (Ганцевичи)  
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Источник материала: Савецкае Палессе (Ганцевичи)

Вчера в агрогородке Куково традиционным обрядом “Зажинки” был дан старт уборочной кампании в ОАО “Дубняки”.
Подробнее читайте в субботнем номере “СП”.

В ОАО «Дубняки» прошли «Зажинки». Фоторепортаж
В ОАО «Дубняки» прошли «Зажинки». Фоторепортаж
В ОАО «Дубняки» прошли «Зажинки». Фоторепортаж
В ОАО «Дубняки» прошли «Зажинки». Фоторепортаж
В ОАО «Дубняки» прошли «Зажинки». Фоторепортаж
В ОАО «Дубняки» прошли «Зажинки». Фоторепортаж
В ОАО «Дубняки» прошли «Зажинки». Фоторепортаж
В ОАО «Дубняки» прошли «Зажинки». Фоторепортаж
В ОАО «Дубняки» прошли «Зажинки». Фоторепортаж
В ОАО «Дубняки» прошли «Зажинки». Фоторепортаж
В ОАО «Дубняки» прошли «Зажинки». Фоторепортаж
В ОАО «Дубняки» прошли «Зажинки». Фоторепортаж
В ОАО «Дубняки» прошли «Зажинки». Фоторепортаж
В ОАО «Дубняки» прошли «Зажинки». Фоторепортаж
В ОАО «Дубняки» прошли «Зажинки». Фоторепортаж
В ОАО «Дубняки» прошли «Зажинки». Фоторепортаж
В ОАО «Дубняки» прошли «Зажинки». Фоторепортаж
В ОАО «Дубняки» прошли «Зажинки». Фоторепортаж

Фото Владимира СОКОЛОВА


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Вчера в агрогородке Куково традиционным обрядом “Зажинки” был дан старт уборочной кампании в ОАО “Дубняки”.Подробнее читайте в субботнем номере “СП”.
 
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