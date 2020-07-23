Вчера в агрогородке Куково традиционным обрядом “Зажинки” был дан старт уборочной кампании в ОАО “Дубняки”.
Подробнее читайте в субботнем номере “СП”.
Фото Владимира СОКОЛОВА
(Visited 13 times, 13 visits today)
|
В ОАО «Дубняки» прошли «Зажинки». Фоторепортаж
23.07.2020 14:22 — Разное | Савецкае Палессе (Ганцевичи)
Источник материала: Савецкае Палессе (Ганцевичи)
Вчера в агрогородке Куково традиционным обрядом “Зажинки” был дан старт уборочной кампании в ОАО “Дубняки”.
Фото Владимира СОКОЛОВА
(Visited 13 times, 13 visits today)
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Вчера в агрогородке Куково традиционным обрядом “Зажинки” был дан старт уборочной кампании в ОАО “Дубняки”.Подробнее читайте в субботнем номере “СП”.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)