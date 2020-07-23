К особой миссии готовы! Молодые специалисты Вороновского РОЧС приняли присягу

Источник материала: Вороновская газета



В канун профессионального праздника молодых спасателей торжественно приняли в ряды Вороновского РОЧС. В мероприятии, проходившем у памятника погибшим воинам и партизанам, приняли участие председатель районного Совета депутатов Елена Ганевич и депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь Александр Маркевич.





Александр Андруконис, Анджей Куди, Кирилл Дудевич, Андрей Рус, Вадим Хлюст, Валерий Каркота, Андрей Пилипайть присягнули на верность своему государству и народу, подтвердили готовность с честью и достоинством следовать девизу спсателей «Профессионализм. Отвага. Честь».

С торжественным словом к огнеборцам, пополнившим ряды районного отдела, обратился А.И. Маркевич:

— Вы сейчас на важном этапе профессионального становления. Давая присягу, вы подтверждаете готовность выполнять поставленные перед вами задачи по защите людей от чрезвычайных ситуаций. Не забывайте, что в основе вашего профессионализма в новом коллективе будут полученные знания и навыки, личная ответственность. Желаю вам достижения целей и в службе и в жизни, крепкого здоровья вам и вашим близким.























Ольга ВОРОБЬЕВА.

Фото Олега БЕЛЬСКОГО.