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К особой миссии готовы! Молодые специалисты Вороновского РОЧС приняли присягу
23.07.2020 — Разное | Вороновская газета
Источник материала: Вороновская газета
Александр Андруконис, Анджей Куди, Кирилл Дудевич, Андрей Рус, Вадим Хлюст, Валерий Каркота, Андрей Пилипайть присягнули на верность своему государству и народу, подтвердили готовность с честью и достоинством следовать девизу спсателей «Профессионализм. Отвага. Честь».
С торжественным словом к огнеборцам, пополнившим ряды районного отдела, обратился А.И. Маркевич:
— Вы сейчас на важном этапе профессионального становления. Давая присягу, вы подтверждаете готовность выполнять поставленные перед вами задачи по защите людей от чрезвычайных ситуаций. Не забывайте, что в основе вашего профессионализма в новом коллективе будут полученные знания и навыки, личная ответственность. Желаю вам достижения целей и в службе и в жизни, крепкого здоровья вам и вашим близким.
Ольга ВОРОБЬЕВА.
Фото Олега БЕЛЬСКОГО.
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