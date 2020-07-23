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К особой миссии готовы! Молодые специалисты Вороновского РОЧС приняли присягу

23.07.2020 — Разное | Вороновская газета  
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Источник материала: Вороновская газета

К особой миссии готовы! Молодые специалисты Вороновского РОЧС приняли присягу
В канун профессионального праздника молодых спасателей торжественно приняли в ряды Вороновского РОЧС. В мероприятии, проходившем у памятника погибшим воинам и партизанам, приняли участие председатель районного Совета депутатов Елена Ганевич и депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь Александр Маркевич.

К особой миссии готовы! Молодые специалисты Вороновского РОЧС приняли присягу

Александр Андруконис, Анджей Куди, Кирилл Дудевич, Андрей Рус, Вадим Хлюст, Валерий Каркота, Андрей Пилипайть присягнули на верность своему государству и народу, подтвердили готовность с честью и достоинством следовать девизу спсателей «Профессионализм. Отвага. Честь».

С торжественным словом к огнеборцам, пополнившим ряды районного отдела, обратился А.И. Маркевич:

— Вы сейчас на важном этапе профессионального становления. Давая присягу,  вы подтверждаете готовность выполнять поставленные перед вами задачи по защите людей от чрезвычайных ситуаций. Не забывайте, что в основе вашего профессионализма в новом коллективе  будут полученные знания и навыки, личная ответственность.  Желаю вам достижения целей и в службе и в жизни,  крепкого здоровья вам и вашим близким.

К особой миссии готовы! Молодые специалисты Вороновского РОЧС приняли присягу
К особой миссии готовы! Молодые специалисты Вороновского РОЧС приняли присягу
К особой миссии готовы! Молодые специалисты Вороновского РОЧС приняли присягу

К особой миссии готовы! Молодые специалисты Вороновского РОЧС приняли присягу
К особой миссии готовы! Молодые специалисты Вороновского РОЧС приняли присягу
К особой миссии готовы! Молодые специалисты Вороновского РОЧС приняли присягу
К особой миссии готовы! Молодые специалисты Вороновского РОЧС приняли присягу
К особой миссии готовы! Молодые специалисты Вороновского РОЧС приняли присягу
К особой миссии готовы! Молодые специалисты Вороновского РОЧС приняли присягу

Ольга ВОРОБЬЕВА.

Фото Олега БЕЛЬСКОГО.

 

 
 
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В канун профессионального праздника молодых спасателей торжественно приняли в ряды Вороновского РОЧС. В мероприятии, проходившем у памятника погибшим воинам и...
 
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